Відірватись неможливо: рецепт пікантного соусу сацебелі на зиму

Сацебелі — традиційний грузинський соус із насиченим ароматом і яскравим смаком, який чудово поєднується з м’ясними стравами, овочами, рибою та навіть свіжим хлібом. Завдяки своїй пряності він давно став популярним серед українських господинь і часто готується про запас на зиму.

Приготування не потребує складних кулінарних навичок, а результат виходить неймовірно смачним. Про це пише vsn.

Для основи використовують стиглі помідори, солодкий і гострий перець, цибулю та часник. Овочі пропускають через м’ясорубку або блендер, після чого масу варять на повільному вогні близько 40–50 хвилин, щоб соус набув густої консистенції. Наприкінці додають сіль, цукор, ароматні спеції — хмелі-сунелі, коріандр, за бажанням уцхо-сунелі, а також зелень, оцет і трохи олії.

Готовий соус розливають у стерильні банки та закручують. Найкраще його смак розкривається після того, як він постоїть хоча б кілька днів. Класичний рецепт передбачає використання кінзи, але при бажанні її можна замінити петрушкою. Сацебелі має бути злегка кислуватим і водночас пряним — смак легко відрегулювати, додаючи спеції за власними уподобаннями.

