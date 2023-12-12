Відкривати парасольку, купувати календар та стригтись: Що не можна робити взимку, щоб не накликати біду

Що не можна робити взимку, щоб не накликати біду

Зима – період, коли не лише природа, але й енергетичний баланс зазнає змін. У цей час треба бути обачним, щоб ваші дії не призвели до негативних наслідків.

Варто пам'ятати про деякі речі, які слід уникати взимку, оскільки це може призвести до конфліктів та негараздів, повідомляє Ukr.Media.

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Конфліктувати та сваритися: За народними віруваннями, взимку краще уникати конфліктів і сварок, оскільки холодна пора може "заморожувати" стосунки. Негативні емоції, подібно до снігу, можуть накопичуватися, створюючи "холод" у домі.

Виливати воду на вулиці: Виливання води на вулиці взимку може символізувати "замороження" стосунків та можливі труднощі в майбутньому. Замерзла вода може стати небезпечною, перетворившись на лід.

Виливання води на вулиці взимку може символізувати "замороження" стосунків та можливі труднощі в майбутньому. Замерзла вода може стати небезпечною, перетворившись на лід. Відкривати парасольку в будинку: Відкриття парасольки у будинку розглядається як знак біди та бурі. За народними прикметами, це може призвести до негативних енергій та труднощів у житті.

Відкриття парасольки у будинку розглядається як знак біди та бурі. За народними прикметами, це може призвести до негативних енергій та труднощів у житті. Працювати в саду: Забобони стверджують, що садові роботи взимку не тільки не приносять користі, але й можуть завдати шкоди життєвим силам рослин. Зимуючі рослини потребують спокою, і активна робота може впливати на їхню енергетику.

Купувати годинники або календарі: Купівля годинника чи календаря взимку за забобонами може стати символом уповільнення часу, що призведе до відчуття повільного руху часу та сповільнення життя.

Купівля годинника чи календаря взимку за забобонами може стати символом уповільнення часу, що призведе до відчуття повільного руху часу та сповільнення життя. Стригти волосся: За віруваннями, стрижка волосся взимку може "відрізати" частину енергії й тепла, необхідних для подолання холоду. Краще відкласти стрижку на теплішу пору року, щоб зберегти життєві сили.

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