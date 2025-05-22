Від них варто триматись подалі: топ найгірших моделей авто відомих виробників

Навіть у найвідоміших світових автовиробників трапляються невдалі моделі. Деякі з них, попри популярність, можуть приховувати суттєві технічні недоліки.

Автомобільний журналіст і експерт Стівен Телекі у своєму огляді для видання SlashGear назвав п’ять моделей від авторитетних брендів, яких, на його думку, краще уникати.

Одним із прикладів став гібридний Ford F-150. Хоча сам пікап є багаторічним бестселером американського ринку, його гібридна версія відзначилась низьким рівнем надійності. Видання Consumer Reports навіть включило її до списку найбільш проблемних моделей. Крім того, показники витрати пального у міському режимі (приблизно 11 літрів на 100 км) розчаровують для авто з гібридною силовою установкою.

Ще одна невдала модель, на думку експерта, — електричний кросовер Toyota bZ4X. Цей автомобіль мав стати першим серйозним кроком японського бренду у світ електрокарів, однак не виправдав очікувань. Запас ходу залишає бажати кращого, а якість збірки поступається багатьом конкурентам на ринку.

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Chevrolet Malibu, хоча й залишився популярним середньорозмірним седаном, теж потрапив до антирейтингу. Модель практично не зазнала змін із 2015 року, а з роками втратила частину корисного оснащення. На додачу — застарілий інтер’єр, недорогі матеріали оздоблення та не надто економна витрата пального.

Серед моделей Honda експерт виокремив Passport. Він підкреслив, що це не обов’язково погане авто, проте воно виглядає найбільш невдалим у лінійці бренду. За словами Телеки, є набагато вдаліші альтернативи, як-от Honda CR-V, яка користується більшою популярністю серед водіїв.

Завершує добірку Nissan Leaf. Цей електромобіль свого часу був революційним, але тепер, за словами експерта, виглядає застарілим. Його технології не витримують конкуренції із сучасними аналогами, запас ходу відстає, а ціна здається завищеною з урахуванням технічних характеристик.

Таким чином, навіть у топових брендів трапляються невдалі рішення. Вибираючи авто, варто орієнтуватися не лише на популярність марки, а й на актуальність технологій, реальні характеристики та відгуки власників.

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