Від них перехоплює подих: топ найкращих порід виставкових собак

На міжнародних виставках собак деякі породи особливо відзначилися своїми досягненнями. Розглянемо сім найвидатніших порід, які регулярно підкорюють суддів своєю бездоганністю.

Беззаперечним лідером виставок є жорсткошерстий фокстер'єр – володар 12 перемог на престижній Westminster Kennel Club. Його відмінні риси – характерні вигнуті вуха та розкішна кучерява шерсть, що відрізняє його від гладкошерстого родича.

Шотландський тер'єр посідає друге місце з вісьмома перемогами у Вестмінстері. Цікаво, що ця порода тричі ставала улюбленцем різних президентів США в Білому домі. Про це пише Studyfinds.

Англійський спрингер-спанієль підкорює суддів не лише своєю елегантною довгою шерстю та унікальним забарвленням, але й високою здатністю до навчання. За 44 роки ця порода здобула шість головних призів.

Ердельтер'єр, найбільший представник тер'єрів, вражає своєю потужною статурою та спортивністю. Чотири перемоги на Westminster свідчать про високу конкурентоспроможність породи.

Читайте також: Спокійні та слухняні: топ порід котів для дому

Американський кокер-спанієль, визнаний ще у 1878 році, має у своєму активі чотири перемоги, включаючи два послідовних тріумфи у 1940-1941 роках.

Боксери чотири рази святкували перемогу на головній виставці США, демонструючи стабільність успіху протягом 1947-1970 років.

Доберман-пінчер, відомий своїми охоронними якостями, чотири рази здобував найвищу нагороду, востаннє – у 1989 році.

Раніше ми розповідали про найкращі породи собак для охорони.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!