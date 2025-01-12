Від них перехоплює дух: топ українських фільмів про війну

На Netflix доступні кілька українських фільмів і серіалів, які висвітлюють події після початку війни РФ проти України. Ці картини дають змогу зрозуміти, як війна вплинула на людей і країну, та показують різні аспекти героїчного опору українців.

РБК-Україна підготувало добірку з 5 українських фільмів і серіалів, що відображають події 2014–2022 років.

"Прикордонники" (2024)

Перший український серіал, присвячений життю курсантів-прикордонників.

Дія розгортається у вересні 2021 року. Молоді курсанти вступають до Національної академії Держприкордонслужби України. Їхнім наставником стає Іван Криницький, ветеран АТО, який передчуває масштабну війну. Тому він одразу починає тренувати новачків у польових умовах, а не в комфортних аудиторіях.

"Перші дні" (2023)

Перший український серіал на Netflix, що отримав діджитал-прем'єру одночасно в Україні та ще в 18 країнах Європи.

Цей мінісеріал із шести епізодів розповідає окремі історії людей, які вирішили залишитися в Києві, незважаючи на небезпеку під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Я — Надія" (2023)

Перший військово-драматичний серіал, створений під час війни, режисером якого став Денис Тарасов.

Сюжет заснований на реальних подіях у Харкові. У центрі — історія Анни Андрющенко, медички швидкої допомоги, яка рятує життя в умовах війни.

"Буча" (2024)

Документально-художній фільм, що розповідає про волонтера, який рятував людей із Бучі під час окупації та масових убивств мирних жителів російськими військовими.

Сюжет базується на реальній історії Костянтина Гудаускаса, волонтера з литовським корінням. Завдяки своєму казахському паспорту, він зміг перетинати російські блокпости та врятувати десятки людей із Бучі, Ворзеля та інших міст Київщини в лютому-березні 2022 року.

Читайте також: Чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду

"Мирний-21" (2023)

Українська військова драма режисера Ахтема Сеітаблаєва, заснована на реальних подіях.

Фільм описує героїчний бій луганських прикордонників у червні 2014 року. Російські спецслужби намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону до зради, прагнучи повторити сценарій анексії Криму. Попри перевагу ворога, прикордонники вирішили вступити в нерівний бій, відстоюючи територіальну цілісність України.

Раніше ми розповідали, вчені зробили неймовірне відкриття щодо ймовірності виникнення життя на Марсі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!