Від лоферів до високих чобіт: яке взуття буде в моді восени-взимку 2024-2025 року
Цей сезон відзначається відходом від мінімалізму на користь розкішних фактур – замші та лакованої шкіри. Розглянемо п'ять найактуальніших моделей взуття, які варто мати у своєму гардеробі. Про це пише ТСН.
Чоботи з високою халявою:
- Забезпечують комфорт у холодну погоду
- Створюють ефект довших ніг
- Ідеально поєднуються з міні-спідницями, трикотажем та легінсами
Замшеве взуття:
- Доречна у різних стилях
- Представлена в лоферах, ботильйонах та ботфортах
- Додає образу елегантності та статусності
Лофери:
- На товстій підошві в коричневих тонах
- Зимові моделі з хутром
- Універсальність для різних стилів
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Гостроносі моделі:
- Візуально подовжують силует
- Чудово виглядають з джинсами та спідницями міді
- Гармонують з укороченим верхнім одягом
Байкерські черевики:
- Ідеальні для повсякденних образів
- Найкраще пасують до багатошарових комплектів
- Потребують уважного підбору під тип фігури
Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.
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