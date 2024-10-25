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Соціум

Від лоферів до високих чобіт: яке взуття буде в моді восени-взимку 2024-2025 року

Ціхоцька Марія

Від лоферів до високих чобіт: яке взуття буде в моді восени-взимку 2024-2025 року
Розглянемо п'ять найактуальніших моделей взуття

Цей сезон відзначається відходом від мінімалізму на користь розкішних фактур – замші та лакованої шкіри. Розглянемо п'ять найактуальніших моделей взуття, які варто мати у своєму гардеробі. Про це пише ТСН.

Чоботи з високою халявою:

  • Забезпечують комфорт у холодну погоду
  • Створюють ефект довших ніг
  • Ідеально поєднуються з міні-спідницями, трикотажем та легінсами
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

Замшеве взуття:

  • Доречна у різних стилях
  • Представлена в лоферах, ботильйонах та ботфортах
  • Додає образу елегантності та статусності
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

Лофери:

  • На товстій підошві в коричневих тонах
  • Зимові моделі з хутром
  • Універсальність для різних стилів
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

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Гостроносі моделі:

  • Візуально подовжують силует
  • Чудово виглядають з джинсами та спідницями міді
  • Гармонують з укороченим верхнім одягом
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay
Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

Байкерські черевики:

  • Ідеальні для повсякденних образів
  • Найкраще пасують до багатошарових комплектів
  • Потребують уважного підбору під тип фігури

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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