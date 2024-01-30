Від яких молочних продуктів краще відмовитися

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Молоко – їжа не для дорослих. Частково це твердження можна вважати правдою, але насправді не так сумно.

⠀Навіть якщо ви вже вийшли з грудного віку, молочка може бути у вашому раціоні, якщо немає протипоказань:

⠀непереносимості (підтвердженої результатами лабораторних досліджень) та

порушень вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу), виняток – пармезан.

⠀З молочних продуктів ми можемо сміливо вживати:⠀

кефір, йогурт без солодких наповнювачів, ряжанка, айран

сир нормальної жирності

молоді сири (фета, моцарелла, адигейська, сулугуні, бринза)

козиний сир

витримані сири, пармезан

⠀Не рекомендую: плавлений сир, камамбер та брі, йогурти із солодким наповнювачем, солодкі сирки, знежирені молочні продукти.

⠀3 правила вживання молочних продуктів:

⠀1 день – один молочний продукт. Якщо на сніданок був сир, то протягом дня ми не повторюємо кисломолочні продукти.

⠀Не поєднуємо молочні продукти із солодким. Молочка – і так продукт із дуже високим інсуліновим індексом. Додаючи до них ще й варення, мед, фрукти, ми перетворюємо страву на інсулінову бомбу.

⠀Через високий інсуліновий індекс молочні продукти краще вживати до 15:00.

⠀Звертаємо увагу на розмір порції:

⠀Денна порція для сиру - 100 г,

кисломолочний напій - 200-300 г,

тверді сири - 30-50 г.

⠀Не бійтеся молочних продуктів, але вживайте їх правильно!

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