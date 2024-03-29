Дайте їм спокій: ці рослини ніколи не обрізають навесні

З приходом весни для садоводів настав активний час робіт, в тому числі обрізки дерев та кущів. Це діло корисне, але є певні винятки.

Обрізка деяких рослин у весняний період може завдати їм шкоди, а не користі. Тож, які рослини краще залишити без уваги цього весняного періоду, розповіли експерти Gardening know how.

Обрізка дерев та кущів у весняний період - важлива процедура для тих, хто прагне мати красивий і здоровий сад. Вона допомагає контролювати ріст рослин, видаляти старі та хворі гілки, які заважають здоровому зростанню.

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Рослини можна поділити на три основні групи щодо обрізки:

Ті, що переносять обрізку добре. Ті, що можна обрізати, але краще робити це в інший час року. Ті, які не можна обрізати, оскільки це може значно пошкодити їх.

До дерев, які краще залишити без обрізки весною, відносяться береза, клен, волоський горіх та фруктові дерева. Серед кущів, до яких застосовується це правило, належать бузок, форзиція та жасмин.

Однак є рослини, які не варто обрізати незалежно від сезону. Це квітучі рослини, які включають півонію, азалію, рододендрон та магнолію. Обрізка їх у період цвітіння може суттєво погіршити їх стан та врожайність.

Отже, якщо ви вже готуєтеся обрізати дерева та кущі у вашому саду цієї весни, обов'язково зверніть увагу на поради щодо вибору часу та рослин, які варто залишити без уваги цього разу. Не забувайте, правильна обрізка допомагає рослинам розвиватися здорово та максимально продуктивно.

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