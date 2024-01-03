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Залишатимуться свіжими довше: як правильно зберігати салати після свят

Ціхоцька Марія

Залишатимуться свіжими довше: як правильно зберігати салати після свят

Свіжоприготовлені салати - це смачний і корисний варіант для святкового столу. Однак, щоб вони залишалися свіжими і апетитними протягом декількох днів, необхідно дотримуватися деяких правил.

Про це пише Telegraf.

Не додавайте заправки перед зберіганням

Заправка може призвести до в'янення зелені в салаті. Тому її краще зберігати окремо і додавати безпосередньо перед подачею.

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Використовуйте свіжі інгредієнти

Свіжа зелень - це запорука свіжого салату. Тому вибирайте її ретельно, враховуючи терміни придатності. Крім того, можна додати в салат тверді овочі, які також допоможуть зберегти його свіжість.

Зберігайте салати в холодильнику

Найкраще місце для зберігання салатів - це нижня полиця холодильника. Там температура повітря найнижча, що запобігає в'яненню інгредієнтів.

Додаткові поради

  • Перед зберіганням салату дайте йому охолонути до кімнатної температури.
  • Якщо ви готуєте салат із майонезом, краще додати його в окрему ємність і зберігати в холодильнику.

Нагадаємо, дієтологи дали поради, як полюбити салати. 

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