Основні ознаки дефіциту вітаміну С
Перевірте себе, щоб сезон ГРВІ не застав вас зненацька.
- Кровоточивість ясен.
- Червоні крапки на шкірі (петехії).
- Яскраво-червоні волосяні фолікули (перифолікулярний крововилив), особливо на ногах.
- Синці, які легко виникають, без особливих причин.
- Суха, груба, шкіра, що лущиться.
- "Гусяча" шкіра на стегнах, сідницях, руках з червонуватим відтінком (фолікулярний кератоз).
- Часта кровотеча із носа.
- Рани, що повільно гояться, довго "сидять" плями постакне.
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Данные симптомы неспецифические и могут указывать на другие имеющиеся проблемы в организме!
Кстати, по химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы.
И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С.
Также в дефиците по vitС всегда находятся курильщики.
Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Также витамин С крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллега, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант.
Пару слов по поводу аптечного витамина С. Аскорбиновая кислота – это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего аптечный витамин С делают из серной кислоты и кукурузного крахмала.
В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь частью комплекса витамина С. И вылечить ту же цингу (крайнее проявление дефицита витамин С) аскорбиновой кислотой невозможно.
Также аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять воспалительные состояния организма.
Биодоступных форм vitС в аптеке не бывает. В основном я назначаю vitC с iherb.
Но хотелось бы сейчас больше направить ваш фокус внимания на максимально биодоступный vitС в продуктовой корзине.