Основна причина, чому миші проникають у ваш будинок і як їх зупинити

Миші – це не лише неприємні сусіди, але й потенційні переносники хвороб. Їхнє вторгнення в наш дім може стати серйозною проблемою.

Чому миші шукають притулок у наших домівках, пояснили експерти santeplusmag.com.

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Миші шукають їжу, і наш дім – це справжня скарбниця для них. Незакритий смітник, залишки їжі на столі, незапечатані пакети з продуктами – все це ласий шматочок для мишей.

Також миші шукають тепло та затишок, особливо взимку. Наш дім – це ідеальне місце, щоб сховатися від холоду. А ще наш дім – це безпечне місце, де миші можуть сховатися від хижаків.

Як позбутися мишей?

Закрийте доступ до їжі: Тримайте сміттєві баки щільно закритими, не залишайте їжу на столі, зберігайте продукти в герметичних контейнерах.

Усуньте запахи: Миші не люблять запах м’яти, лаванди та евкаліпту. Розпиліть розчин ефірних олій цих рослин у місцях, де ви бачили мишей.

Використовуйте ватяні кульки, змочені нашатирним спиртом або оцтом. Розмістіть їх у місцях, де можуть ховатися миші.

Також потрібно регулярно оглядати свій дім на наявність щілин і дірок, через які можуть проникнути миші. Загерметизуйте всі точки входу. Зберігайте їжу в герметичних контейнерах.

Профілактика краще, ніж лікування. Легше запобігти появі мишей, ніж потім позбутися їх.

Нагадаємо, експерти сказали, хто краще ловить мишей і щурів: кіт чи кішка.

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