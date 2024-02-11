Восьминіг втік із каструлі під час приготування: відео порятунку

У ресторані китайської кухні в Пекіні відбулася драматична сцена: восьминіг, якого кухар варив в супі, вирішив влаштувати втечу.

Маленький восьминіг, продемонструвавши неабияку рішучість, зумів вибратися з каструлі, використовуючи свої щупальця. Він відчайдушно прагнув уникнути сумної долі інгредієнта для страви, пише Bild.

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Однак його спроба звільнитися закінчилася невдачею. Восьминіг випадково потрапив в іншу каструлю, наповнену окропом, і обпікся гарячою водою.

Після невдалої втечі восьминіг знесилено повернувся у вихідне місце. Зрештою, попри відвагу, його все ж таки подали на стіл як частину страви.

Цікаві факти про восьминога

Більшість восьминогів живуть біля узбережжя, ховаючись у скелях і коралах. Їм подобається жити поодинці, тому вони облаштовують собі затишні лігва та захищають свою територію.

Восьминоги плавають задом наперед, використовуючи сифон для виштовхування води. Їхня швидкість може сягати 40 км/год.

Дорослі восьминоги їдять крабів, равликів, риб і навіть інших восьминогів. Їхній дзьобоподібний рот може вкусити, а отрута деяких видів може бути смертельною.

Восьминоги будують лігва з каменів, використовуючи свої присоски. Вони навіть можуть збудувати "кам'яні двері", щоб зачинити свій будиночок.

Коли восьминогу загрожує небезпека, він може випустити чорнильну хмару, щоб заплутати хижака. Він також може змінювати колір, щоб злитися з навколишнім середовищем.

У восьминога насправді 6 рук і 2 ноги! Руки використовуються для захоплення їжі та пересування, а ноги – для ходіння по дну океану.

Існує 289 видів восьминогів, кожен з яких має свої унікальні особливості. Деякі восьминоги можуть жити на суші, а інші – у найглибших частинах океану.

Мімічний восьминіг може імітувати інших морських істот, таких як медузи, морські змії та краби, щоб відлякати хижаків.

Восьминоги мають великий і складний мозок, чудову пам'ять і здатність розв'язувати проблеми. Їх навіть вважають одними з найрозумніших безхребетних.

У восьминогів кров блакитного кольору, тому що вона містить мідь. Це допомагає їм виживати в холодній воді.

Самка восьминога відкладає близько 200 000 яєць і піклується про них до самого вилуплення. Вона не їсть протягом цього часу і вмирає від голоду.

Нагадаємо, у Франції водолаз спустився на дно знімати підводних мешканців. Коли він фотографував восьминога, той вирішив спробувати й себе як фотографа та викрав камеру у водолаза. Дайвер розповів, що допитливий восьминіг своїми щупальцями обтягнув його підводну камеру й перевернув сценарій таким чином, щоб об'єктом дослідження став той, хто спустився фотографувати підводних мешканців.

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