Помилка, яку всі допускають, вживаючи мед
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Мед широко використовується в народній медицині, косметології. Містить багато ферментів, фітонцидів, які добре засвоюються організмом.
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Ошибочно думать, что мед - это сахарозаменитель. На самом деле, мед - это естественный сахар. К нему в большом объеме входят простые углеводы: моносахариды глюкоза и фруктоза. И по химическому составу это насыщенный (около 82%) водный раствор сахара. Поэтому мед не может быть заменителем сахара.
Основное преимущество перед сахаром, ценность меда в разнообразии питательных веществ. В состав входят кислоты, азотистые вещества, ферменты, минеральные компоненты, витамины, а также железо, калий, кальций, кобальт, медь, фосфор, фтор, хром, цинк и другие элементы. Всего более 70 веществ. Мед - биологически активный продукт, поэтому стоит знать о его особенностях:
- Высокое содержание простых углеводов. Неумеренное потребление меда способствовать набору веса.
- Высокий гликемический индекс и калорийность. Если страдаете от избыточного веса, лучше ограничить потребление этого сладкого продукта.
- Некоторые растения-медоносы, точнее, их пыльца может вызвать аллергию, время сильную. Перед тем, как включать мед в свой рацион, проверьте, нет ли у вас на него аллергической реакции. Прежде всего это касается детей.
- Его не нужно нагревать. При высоких температурах теряет полезные свойства, прежде всего антимикробные.
- Интересно, что он один из немногих продуктов, которые не портятся при правильном хранении.
Любите мед? В чайной ложке около 10 г этого продукта и 30 ккал. Суточная норма 2 - 3 чайные ложки меда.