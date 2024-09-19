Осіннє рівнодення в Україні: прикмети та заборони

22 вересня 2024 року настає астрономічна осінь. Саме цього дня відбувається осіннє рівнодення – особливий момент, коли день і ніч тривають однакову кількість часу.

Рівнодення – це астрономічне явище, яке відбувається двічі на рік: навесні та восени. У цей момент Сонце перетинає небесний екватор, і його промені падають вертикально на екватор Землі. Для нас, жителів Північної півкулі, осіннє рівнодення означає початок астрономічної осені. Після цієї дати дні стають коротшими, а ночі – довшими.

Традиції осіннього рівнодення

Здавна осіннє рівнодення вважалося особливим часом, пов'язаним із завершенням одного циклу і початком нового. Багато народів святкували цей день, проводячи різноманітні ритуали та обряди.

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Що робити на рівнодення

Дякувати природі: В цей день заведено дякувати природі за врожай і всі блага, які вона дарує.

Поминати предків: Осіннє рівнодення – це також час для вшанування пам'яті померлих родичів.

Очищення простору: Багато людей вірять, що в цей день потрібно позбавитися всього непотрібного і негативного, щоб звільнити місце для нового.

Захист дому: Традиційно вважається, що гілки горобини, зібрані в цей день, мають захисні властивості. Їх вішають над дверима або вікнами, щоб уберегти будинок від негативної енергії.

Заборони в день осіннього рівнодення?

Сваритися і конфліктувати: осіннє рівнодення – це час для гармонії та спокою. Тому варто утриматися від сварок і негативних емоцій.

Брати або давати в борг: вважається, що такі фінансові операції можуть принести нещастя.

Починати нові справи: краще завершити розпочаті проєкти й підготуватися до нового циклу.

Осіннє рівнодення – це прекрасна можливість зупинитися, робити підсумки й налаштуватися на новий етап життя. Нехай цей день принесе вам спокій, гармонію і позитивні зміни.

Нагадаємо, раніше ми писали про народні прикмети, пов'язані з Сонцеворотом.

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