Орієнтуйтесь по звуку: як обрати смачний ананас

Свіжий ананас значно смачніший за консервований, і щоб вибрати дійсно солодкий плід серед численних фруктів на полиці, не обов'язково його різати і пробувати. Ось кілька порад, як правильно вибрати стиглий ананас у магазині. Про це пише Уніан.

Як вибрати стиглий ананас:

Колір. Шкірка повинна мати жовто-коричневий відтінок. Якщо фрукт зелений, він ще не дозрів, а темно-бурий — вже перезрілий. Плями на шкірці можуть свідчити про початок гниття. Листя. У стиглого ананаса бадилля легко повертається, а листя можна без зусиль висмикнути. Пружність. Потріть палець по плоду — стиглий ананас буде легко вдавлюватися, а потім швидко відновлювати форму. Якщо на ньому залишаються вм'ятини, це ознака перезрілості, а занадто твердий плід означає, що він ще не дозрів. Вага. Стиглий ананас зазвичай важить від 1,3 до 1,7 кг. Легкий плід, скоріше за все, буде сухим і несоковитим. Звук. Потрібно постукати по плоду — стиглий ананас видасть глухий звук, а не дзвінкий. Запах. Справжній ананас пахне ніжним солодким ароматом. Якщо запах відсутній, плід, ймовірно, ще зелений.

Якщо фрукт виявився зеленим і не стиглим, не варто його їсти, оскільки він може викликати розлад шлунка або подразнення слизової оболонки. Однак можна залишити ананас при кімнатній температурі, і він може дозріти.

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Як зберігати свіжий ананас:

Свіжий ананас варто загорнути в паперовий пакет і покласти в холодильник. Однак зберігати його краще не більше тижня, оскільки ці фрукти не люблять холод і швидко псуються. Якщо ви не плануєте з’їсти його одразу, ананас можна заморозити — в такому вигляді він зберігатиметься кілька місяців.

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