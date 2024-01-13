Орхідея може цвісти безперервно до двох років: Садівник поділився секретом

Орхідеї можуть довго давати чудове цвітіння, якщо за ними правильно доглядати. Один садівник переконує, що завдяки особливому догляду рослина цвіла безперервно два роки.

Лі Бредшоу залишив орхідею у маленькому горщику з мохом. Яскраве світло на підвіконні та замочення кожні 10 днів або близько того в розведеній воді з добривом дозволили стимулювати цвітіння, повідомляє Express.co.uk.

Регулярне підживлення орхідей забезпечує їх поживними речовинами, необхідними для оптимального здоров’я та яскравого цвітіння. Багато людей забувають це зробити.

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Фахівці рекомендують удобрювати орхідеї раз на два тижні або хоча б раз на місяць лише після того, як їх цвітіння припиниться. Для підгодівлі орхідей використовуйте слабкий розчин збалансованого рослинного добрива – такого, що містить рівну кількість азоту, фосфору та калію.

Добриво слід використовувати в половинній кількості, тому змішайте його з рівною кількістю води перед нанесенням на орхідею. Завжди пропускайте полив у дні внесення добрив.

Використовуючи вузьку лійку, повільно влийте добриво в горщик, уникаючи потрапляння розчину на листя. Злийте надлишки розчину.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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