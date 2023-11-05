Орхідея цвістиме, як 'божевільна': фахівці порадили додати у горщик один предмет

Орхідеї є одними з найпопулярніших кімнатних рослин. Однак квітка вирізняється високими потребами у догляді.

Коли квіти остаточно зів’януть, виникає спокуса викинути кімнатну рослину, але за допомогою простого трюку можна спонукати новому цвітінню. Про це повідомляє Express.co.uk.

Фахівці радять класти кубик льоду у горщик з орхідеєю раз на тиждень. Це найкраща практика для тих, хто має звичку надмірно поливати свої кімнатні рослини.

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Ідея полягає в тому, що коли кубики льоду повільно тануть, вони дають середовищу для вирощування та корінню достатньо часу, щоб ввібрати воду. Так орхідея отримує точну кількість вологи, яка їй потрібна.

Великі квіти можуть потребувати трьох кубиків льоду на тиждень. Малим радять класти два кубики, а для міні-орхідеї використовуйте один.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити під час вирощування орхідей.

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