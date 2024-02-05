Орхідеї розквітнуть та радуватимуть око, якщо поставити їх у певному місці: Поради від експертів

Чимало власників орхідей стикаються з проблемою, коли рослина не дає квітів. Експерт з кімнатних рослин Грем Райс розкрив один простий трюк, який спонукає орхідеї знову розквітнути.

Багато чого залежить від того, де у квартирі розміщена орхідея. Про це повідомляє Express.co.uk.

Спершу переконайтеся, що температура вночі нижча, ніж температура вдень. Основна різниця в температурі коливається в межах п'яти градусів від дня до ночі.

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Орхідеї процвітають на підвіконні, що виходить на північ або схід. Для цього можна скористатися компасом, або встановити додаток на смартфон.

Коли справа доходить до обрізання орхідеї, Райс радить бути обережним. Ніколи не зрізайте кінчик квітучого пагона, якщо він ще зелений, оскільки ви зріжете бутони.

Коли справа доходить до поливу орхідей, їх варто регулярно змочувати дощовою водою. Намагайтеся не переливати орхідею. Якщо вони стоять у воді, то коріння можуть загнити.

Нагадаємо, недосвідчені садівники роблять багато помилок під час догляду за орхідеєю. Тому ми розповіли, як правильно вирощувати ці красиві квіти, щоб милуватися тривалим та рясним цвітінням.

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