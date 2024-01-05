Орхідеї не припинять квітнути, якщо їх поливати особливим чином

Орхідеї славляться тим, що за ними важко доглядати, особливо, у період цвітіння. Однак є спосіб який дозволить продовжити цвітіння.

Любитель садівництва запропонували застосувати певну техніку поливу. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, дехто радить тримати орхідею, зануреною у воду. Таким чином квітка матиме достатньо води.

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Втім, експерти вказують, що орхідеї не люблять постійної води. Досить півсклянки раз на тиждень. Якщо залишити орхідею у воді на кілька днів, коріння загниють і наповняться водою.

Рослину можна занурювати у воду, однак важливо, щоби частина коріння мала доступ до кисню та світла. Важливо давати корінню дихати.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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