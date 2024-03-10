Орхідеї даватимуть квіти понад 10 років, якщо дотримуватися простих порад

Орхідеї мають репутацію складних у догляді. Однак є кілька конкретних порад, які допоможуть рослині жити понад десять років та давати гарні квіти.

Орхідеї процвітають за умови правильного використання води, світла та ґрунту. Про це повідомляє Express.co.uk.

Приблизно раз на тиждень орхідеї потрібно поливати теплою водою. Потрібно полити водою коріння та посадкову суміш, потім почекати та полити знову.

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Орхідеї слід тримати при непрямому освітленні. Якщо рослина отримує достатньо світла, вона матиме світло-зелене листя.

При занадто слабкому освітленні орхідеї матимуть темні та жорсткі листя. При занадто великій освітленості – рожевий або червонуватий край на листі.

Орхідеї найкраще ростуть у суміші кори, молотку, перліту чи подібних матеріалів. Ґрунт повинен мати хороший дренаж.

Також потрібно пам’ятати про внесення добрив у ґрунт у вегетаційний період. Це між березнем і листопадом, і орхідею потрібно удобрювати раз на місяць.

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