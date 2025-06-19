Органіка замість добрив: чим замінити суперфосфати для перцю, томатів і баклажанів

Побутові відходи можуть стати справжнім порятунком для городників: овочі, як-от перець, помідори й баклажани, можна вирощувати цілком екологічно й економно. Завдяки натуральним альтернативам хімічним суперфосфатам урожай буде не тільки щедрим, а й безпечним для довкілля.

Ці органічні підживлення ефективні, доступні й вже тестуються українськими садівниками. ТСН детально розповідає про новий тренд у городництві.

Як зробити натуральні добрива з підручних матеріалів: 4 ефективні варіанти

1. Яєчна шкаралупа – джерело фосфору та кальцію. Щоб отримати корисне добриво, шкаралупу потрібно ретельно промити, висушити й подрібнити (у ступці або кавомолці). Отриманий порошок розсипають навколо коріння перців, помідорів чи баклажанів і злегка присипають ґрунтом. Такий засіб активізує ріст рослин і сприяє формуванню соковитих, великих плодів.

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2. Бананова шкірка – натуральне джерело калію для смачного врожаю. Шкірки бананів містять значну кількість калію, магнію та кальцію. Їх можна порізати й закопати біля основи рослин. Або ж приготувати настій: кілька шкірок залити літром води, залишити на 24 години, а потім полити рослини під корінь. Така підкормка підвищує солодкість плодів і покращує їхній смак.

3. Кавова гуща – природний стимулятор росту та бар’єр проти шкідників. Суху кавову гущу можна додавати безпосередньо в ґрунт або перемішувати з компостом. Вона покращує аерацію землі, сприяє розвитку корисної мікрофлори, а також має здатність відлякувати деяких шкідників.

4. Цибулиння – мінеральне підживлення власного приготування. Відвар або настій із лушпиння цибулі зміцнює рослини, підвищує їх природний імунітет і захищає від грибкових уражень. Для приготування настою достатньо залити жменю лушпиння літром гарячої води й залишити на 24 години. Такий засіб підходить як для розсади, так і для дорослих рослин.

Які овочі найкраще реагують на органічні добрива з відходів?

Помідори – прискорюють ріст і дають великі, соковиті плоди.

Огірки – формують більше зав’язі й довше плодоносять.

Перець – укріплює стебла, не втрачає зав’язі.

Кабачки та гарбузи – утворюють значно більші плоди завдяки кальцію та калію.

Баклажани – стають більш врожайними та стійкими до хвороб.

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