Органічна боротьба зі слимаками та равликами: 10 способів зупинити ненажерливих шкідників

Садові равлики та слимаки роблять все можливе, аби з'їсти якомога більше молодих пагонів навесні. Тому для садівників та городників ці шкідники особливо небезпечні.

Вони особливо поширені в кліматі з достатньою вологістю або вологістю, і виявляють пік активності під час вологих сезонів року. Але навіть у найпосушливіші місяці добре зрошуваний сад є найкращим місцем існування цих шкідників.

Удень равлики та слимаки ховаються в густих чагарниках, купах листя, під колодами або в інших вологих і темних місцях. Вони також можуть пережити морозні умови, якщо вони досить добре ховаються. Вночі вони виходять і живляться, пише Homestead and Chill.

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Равлики та слимаки дуже швидко розмножуються. Якщо їх популяції не контролювати, вони можуть завдати серйозної шкоди вашому саду.

Рослини, які приваблюють равликів і слимаків

Равлики та слимаки не вибагливі в їжі. Вони харчуються як свіжими, так і гнилими речовинами, і шукають практично будь-яку ніжну трав’янисту рослину в саду, яку знайдуть. Фаворитами для них є салат, капуста, молода розсада, полуниця, квасоля, кабачки, огірки, рослини перцю, базилік та інша листова зелень.

Вони можуть повиїдати чорнобривці, живокіст, жоржини, хости, цинії, соняшники, сукуленти тощо. М’які нові паростки або листя, які контактують із ґрунтом або шаром мульчі, є особливо легкою мішенню для цих шкідників.

Що не подобається слимакам та равликам

Загалом равлики та слимаки уникають жорстких, колючих, гірких та/або дуже ароматних рослин, таких як розмарин, котяча м’ята та лаванда. Вони також не є великими любителями папороті, герані, коломбіни, гортензії, молочаю, юки, полину, бегонії чи японської анемони.

10 способів зупинити слимаків та равликів:

1. Зменште середовище проживання шкідників:

Видаліть густі кущі та купи листя, де вони можуть ховатися. Використовуйте мульчу, яка не сприятлива для слимаків, наприклад, компост або дрібну мульчу з кори.

2. Створіть відволікання:

Посадіть деякі з їхніх улюблених рослин подалі від ваших цінних культур. Використовуйте пастки, наприклад, банки з пивом.

3. Використовуйте крапельний полив:

Зменште кількість вологи на поверхні ґрунту. Поливайте вранці, щоб ґрунт встиг висохнути до настання ночі.

4. Ручний збір:

Збирайте слимаків і равликів вручну вночі або після дощу. Використовуйте рукавички, щоб захистити себе від паразитів.

5. Пивні пастки:

Заповніть неглибокі місткості пивом і поставте їх у місцях скупчення слимаків. Слимаки і равлики заповзуть в пастку і втонуть.

6. Бар'єри:

Захистіть ваші рослини спеціальними бар'єрами, або зробіть коміри з пластикових пляшок. Це захистить їх від слимаків і равликів.

7. Мідна стрічка:

Обмотайте мідну стрічку навколо основи рослин або грядок. Слимаки і равлики не люблять повзати по міді.

8. Діатоміт:

Посипте діатомітом ґрунт навколо ваших рослин. Діатоміт пошкодить їхні тіла і призведе до загибелі.

9. Заохочуйте природних хижаків:

Приваблюйте до свого саду курей, качок, жаб, їжаків.

10. Подрібнена яєчна шкаралупа, кавова гуща чи гострий перець – розсипте ці речовини навколо рослин.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам позбутися слимаків і равликів у вашому саду.

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