Вони завжди будуть у моді: 6 трендових моделей курток 'поза часом'

Розглянемо декілька варіантів осіннього верхнього одягу, які не лише відповідають сучасним модним тенденціям, але й залишатимуться актуальними протягом кількох сезонів. Про це пише Oboz.

Класичний бомбер

Бомбер – це універсальний елемент гардеробу, який легко комбінується з різними стилями. Його можна поєднувати як із джинсами та спортивним одягом, так і з легкими сукнями та високими чобітьми. Експериментуйте з різними матеріалами – від шкіри до атласу, щоб урізноманітнити свої осінні образи.

Вінтажна куртка

Не соромтеся носити вінтажну куртку, якщо вона у вас є. Популярність ретро-стилю знову на піку. Створюйте контрастні образи, поєднуючи її з різними стилями – від спортивного до романтичного. Особливо модними вважаються потерті моделі натуральних відтінків.

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Куртка в стилі печворк

Куртка, створена з клаптиків шкіри або тканини, не тільки виглядає стильно, але й демонструє вашу екологічну свідомість. Вона стане чудовим доповненням до вашого гардеробу, освіжаючи звичні комплекти.

Куртка з анімалістичним принтом

Якщо вам набридли однотонні варіанти, спробуйте куртки з анімалістичними принтами – від леопардового до зміїного. Обирайте моделі з різних матеріалів, наприклад, зі штучної шкіри, та комбінуйте їх з нейтральними кольорами.

Шкіряна куртка-сорочка

Шкіряна куртка-сорочка – це елегантний і мінімалістичний вибір для осені. Віддайте перевагу моделям з утепленням у відтінках шоколадного, бордового або темно-зеленого для максимально комфортного та стильного вигляду.

Байкерська куртка

Для тих, хто прагне додати образу сміливості, байкерська куртка стане ідеальним вибором. Зверніть увагу на моделі з виразними плечима та цікавими деталями – нашивками або нумерацією.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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