Вони зроблять ваш образ унікальним: найяскравіші тренди осені-зими 2024-2025
Осінь 2024 року представляє захопливі модні тенденції, що поєднують ностальгію, практичність та свіжі дизайнерські рішення. Розглянемо десять ключових трендів сезону. Про це пише Voque.
Повітряні прозорі сукні
Повертається естетика 1970-х років, натхненна колекціями Chloé, де легкі, струмливі силуети створюють романтичний богемний образ.
Шнурована деталізація
Штани зі шнурівкою стають головною альтернативою класичним джинсам та костюмним брюкам, додаючи образу витонченої сексуальності.
Утилітарний стиль
Робочий одяг надихає дизайнерів, зокрема Prada, на створення функціональних фермерських курток, що поєднують практичність із стилем.
Подовжені джинси
Вільний крій та надмірна довжина деніму створюють видовжений силует, що стає визначальним трендом сезону.
Пальто-шарф
Інноваційне поєднання верхнього одягу з інтегрованим шарфом пропонує елегантне рішення для холодної погоди.
Декоративні брелоки
Тренд на прикрашання сумок шармами набирає обертів, дозволяючи персоналізувати аксесуари.
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Замшеві спідниці
Найпопулярніший запит у модних пошуках перетворюється на must-have сезону.
Байкерське взуття
Чоботи в байкерському стилі повертаються на модну арену, нагадуючи про їхню популярність у 2010-х.
Футболки з меседжами
Написи на футболках залишаються актуальними, органічно поєднуючись із верхнім одягом.
Ромбовий принт
Аргайл переживає відродження, прикрашаючи в'язані вироби та привносячи ретро-елемент у сучасні образи.
Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.
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