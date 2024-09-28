Вони зроблять ваш образ стильним та дорогим: на які кольори звернути увагу цієї осені

З приходом прохолоди та барвистого осіннього пейзажу, тенденції в одязі також зазнають змін. Цей сезон демонструє палітру від яскравих до пастельних тонів, що надають образам вишуканості. Якщо ви прагнете бути на піку моди цієї осені, зверніть увагу на чотири кольори, які додадуть вашому гардеробу особливого шарму. Про це пише who.

Пастельний блакитний

Ніжно-блакитний привносить свіжість в осінні комплекти, створюючи цікавий контраст із традиційними темними відтінками. Цей м'який колір, що набув популярності влітку, виглядає ще більш витончено восени. Чудово підходить для сорочок, спідниць та тонких джемперів.

Трендові кольори осені-2024. Джерело: who Трендові кольори осені-2024. Джерело: who

Шоколадний

Шоколадний відтінок стає новим базовим кольором, пропонуючи теплу і розкішну альтернативу чорному та сірому. Він гармонійно поєднується з іншими осінніми тонами, такими як винний і гірчичний. Експериментуйте з фактурами - від об'ємних светрів до замшевого взуття, щоб створити елегантний та вишуканий образ.

Трендові кольори осені-2024. Джерело: who Трендові кольори осені-2024. Джерело: who

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Приглушений зелений

Приглушений зелений - це стриманий, але привабливий тон, що створює атмосферу спокою. Ідеально підходить для легких суконь і затишних кардиганів. Цей колір чудово комбінується зі світлими нейтральними та насиченими осінніми відтінками, особливо з бордо та темно-червоним.

Трендові кольори осені-2024. Джерело: who Трендові кольори осені-2024. Джерело: who

Сірий

Сірий - це класичний, але сучасний нейтральний колір, який варто мати в осінньому гардеробі. Цей прохолодний відтінок освіжає будь-який ансамбль і прекрасно виглядає в однотонних образах. Його можна поєднувати з яскравими кольорами, наприклад, полум'яно-червоним, для створення стильного контрасту.

Трендові кольори осені-2024. Джерело: who Трендові кольори осені-2024. Джерело: who

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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