Вони зруйнують шлюб: що категорично не можна робити у стосунках
В стосунках кожен вчинок має значення, і навіть незначні на перший погляд дії можуть стати руйнівними для шлюбу. Фахівці з психології виділили п'ять ключових факторів, які можуть призвести до швидкого розпаду стосунків. Про це пише ТСН.
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Які поведінкові патерни партнерів можуть спричинити розрив?
- Надмірна критика партнера. Не варто очікувати, що хтось повністю відповідатиме вашим уявленням, навіть якщо це ваша кохана людина. У стосунках важливо зосереджуватися на позитивних аспектах. Навчіться цінувати того, хто поруч, не зациклюючись на невідповідності вашим ідеалам. Пам'ятайте, що ваші очікування можуть не збігатися з реальністю іншої людини.
- Нездатність пробачити минулі помилки партнера, навіть якщо він докладає зусиль, щоб їх не повторювати. Якщо близька людина намагається виправити ситуацію і змінює свою поведінку, варто пробачити. Якщо це неможливо, краще завершити стосунки, ніж постійно нагадувати про минулі промахи. Такі відносини приречені, оскільки партнер зрештою втомиться від постійних докорів.
- Наявність депресії у вас чи партнера без звернення за допомогою. Якщо ви помічаєте такі симптоми як порушення сну, втрата апетиту, відсутність радості, низька енергійність, почуття безнадії - варто звернутися до спеціалістів. Депресія може негативно впливати на стосунки, викликаючи роздратування через благополуччя оточуючих.
- Ігнорування прохань партнера. Якщо ви займаєте оборонну позицію, дієте лише у власних інтересах, не враховуючи потреби партнера, ваші стосунки під загрозою. Взаємини передбачають врахування інтересів обох сторін і здатність до компромісів. Інакше партнер може втомитися від однобічності стосунків.
- Прагнення "вдосконалити" партнера. Якщо ви намагаєтеся змінити свою половинку під впливом ідеалізованих уявлень, вас може чекати розчарування. Ви не маєте права перекроювати іншу людину під свої стандарти. Подумайте, чи було б вам приємно, якби хтось намагався зробити з вас "ідеал" за власними мірками.
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