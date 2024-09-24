Вони зруйнують шлюб: що категорично не можна робити у стосунках

В стосунках кожен вчинок має значення, і навіть незначні на перший погляд дії можуть стати руйнівними для шлюбу. Фахівці з психології виділили п'ять ключових факторів, які можуть призвести до швидкого розпаду стосунків. Про це пише ТСН.

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Які поведінкові патерни партнерів можуть спричинити розрив?

Надмірна критика партнера. Не варто очікувати, що хтось повністю відповідатиме вашим уявленням, навіть якщо це ваша кохана людина. У стосунках важливо зосереджуватися на позитивних аспектах. Навчіться цінувати того, хто поруч, не зациклюючись на невідповідності вашим ідеалам. Пам'ятайте, що ваші очікування можуть не збігатися з реальністю іншої людини.

Не варто очікувати, що хтось повністю відповідатиме вашим уявленням, навіть якщо це ваша кохана людина. У стосунках важливо зосереджуватися на позитивних аспектах. Навчіться цінувати того, хто поруч, не зациклюючись на невідповідності вашим ідеалам. Пам'ятайте, що ваші очікування можуть не збігатися з реальністю іншої людини. Нездатність пробачити минулі помилки партнера, навіть якщо він докладає зусиль, щоб їх не повторювати. Якщо близька людина намагається виправити ситуацію і змінює свою поведінку, варто пробачити. Якщо це неможливо, краще завершити стосунки, ніж постійно нагадувати про минулі промахи. Такі відносини приречені, оскільки партнер зрештою втомиться від постійних докорів.

навіть якщо він докладає зусиль, щоб їх не повторювати. Якщо близька людина намагається виправити ситуацію і змінює свою поведінку, варто пробачити. Якщо це неможливо, краще завершити стосунки, ніж постійно нагадувати про минулі промахи. Такі відносини приречені, оскільки партнер зрештою втомиться від постійних докорів. Наявність депресії у вас чи партнера без звернення за допомогою. Якщо ви помічаєте такі симптоми як порушення сну, втрата апетиту, відсутність радості, низька енергійність, почуття безнадії - варто звернутися до спеціалістів. Депресія може негативно впливати на стосунки, викликаючи роздратування через благополуччя оточуючих.

Якщо ви помічаєте такі симптоми як порушення сну, втрата апетиту, відсутність радості, низька енергійність, почуття безнадії - варто звернутися до спеціалістів. Депресія може негативно впливати на стосунки, викликаючи роздратування через благополуччя оточуючих. Ігнорування прохань партнера. Якщо ви займаєте оборонну позицію, дієте лише у власних інтересах, не враховуючи потреби партнера, ваші стосунки під загрозою. Взаємини передбачають врахування інтересів обох сторін і здатність до компромісів. Інакше партнер може втомитися від однобічності стосунків.

Якщо ви займаєте оборонну позицію, дієте лише у власних інтересах, не враховуючи потреби партнера, ваші стосунки під загрозою. Взаємини передбачають врахування інтересів обох сторін і здатність до компромісів. Інакше партнер може втомитися від однобічності стосунків. Прагнення "вдосконалити" партнера. Якщо ви намагаєтеся змінити свою половинку під впливом ідеалізованих уявлень, вас може чекати розчарування. Ви не маєте права перекроювати іншу людину під свої стандарти. Подумайте, чи було б вам приємно, якби хтось намагався зробити з вас "ідеал" за власними мірками.

Нагадаємо про слова, які ніколи не повинен чути ваш син.

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