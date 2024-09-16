Вони чудово знаходять спільну мову з дітьми: топ найлагідніших порід котів

Діти та коти - нерозривний тандем. Пухнастий друг може стати чудовим компаньйоном для обіймів, надійним хранителем таємниць і, що особливо цінно для батьків, відносно невибагливим членом родини, який навчить дітей терпінню та відповідальності. Однак, як зазначає Daily Paws, різні породи мають свої особливості, тому важливо ретельно обрати найбільш підходящу породу котів для дітей.

Видання виділило вісім порід котів, які чудово впишуться в сім'ї з дітьми.

Американська короткошерста

Ці врівноважені та доброзичливі коти створені для сімейного життя. Вони невибагливі в догляді і зазвичай легко знаходять спільну мову з будь-ким, чи то людина, чи інша домашня тварина.

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Бірманська кішка

Асоціація любителів котів характеризує бірманську кішку як "містичну, магічну і чарівну". Ці коти з їхніми виразними блакитними очима і милими мордочками відомі своєю легкістю характеру, лагідністю, прихильністю і допитливістю, що робить їх однією з найкращих порід для дітей.

Регдолл

Для родин, які шукають улюбленця, схожого на м'яку іграшку, регдолл може стати ідеальним вибором. Ці коти досить великі і мають яскраво-блакитні очі. Представники цієї породи дійсно насолоджуються компанією людей.

Мейн-кун

Цих лагідних велетнів цінують за грайливу вдачу, яка зберігається протягом усього життя. Коти породи мейн-кун чудово вписуються в сімейне життя і також популярні як терапевтичні тварини.

Абіссінські кішки

Енергійні, розумні, віддані й орієнтовані на людей, абіссінські кішки відмінно підходять для сімей з дітьми старшого віку (вони можуть уникати малюків і немовлят).

Менкс

Ці коти часто народжуються без хвоста. Вони активні, але не надмірно, а їхні потужні задні лапи дозволяють їм здійснювати високі стрибки під час ігор у домі, що забезпечило породі репутацію "собакоподібних" котів завдяки їхній грайливості та відданості.

Європейська бурма

Безстрашні європейські бурманські коти зберігають грайливість і доброзичливість навіть у поважному віці. Ці коти люблять перебувати поруч зі своїми господарями. Побутує думка, що варто завести одного з цих елегантних, невибагливих котів, і ви назавжди залишитеся прихильником цієї породи!

Гімалайська

Гібрид сіамської та перської порід, гімалайський кіт увібрав найкращі риси обох. Ці коти від природи лагідні та грайливі. Завдяки своїй чарівній зовнішності та чудовому характеру гімалайські коти часто стають улюбленцями всієї родини.

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