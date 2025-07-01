Вони не виправдовують очікування: від покупки яких моделей кросоверів варто відмовитись

Кросовери залишаються найпопулярнішим вибором серед автомобілістів завдяки поєднанню зручності, універсальності та хороших позашляхових можливостей. Проте не всі моделі виявляються вдалими.

Часто власники стикаються з дорогими поломками, проблемною трансмісією, несправною електронікою та загальним дискомфортом у керуванні. Видання SUV News, спираючись на дані J.D. Power, Consumer Reports і численні відгуки водіїв, визначило кілька кросоверів, які викликали найбільше розчарувань. Про це пише newsauto.

Однією з таких моделей став Jeep Renegade, який випускався з 2015 по 2020 роки. Попри привабливий дизайн і компактні розміри, модель не виправдала очікувань через низький рівень надійності. Автовласники особливо часто скаржаться на проблемну 9-ступінчасту автоматичну коробку передач, яка починає смикати і виходить із ладу після пробігу 80–100 тисяч кілометрів. Не менш серйозні претензії викликає електроніка: система Uconnect часто глючить, а мультимедіа та сенсори поводяться нестабільно. Додатково ускладнюють ситуацію двигуни — як 1.4-літровий MultiAir, так і 2.4-літровий Tigershark мають проблеми з перегрівом і витоками оливи. Власники Jeep Renegade особливо незадоволені моделями 2015–2017 років, які також відзначаються жорсткою підвіскою і низьким рівнем комфорту на нерівностях.

Ще один невдалий приклад — Dodge Journey, що випускався з 2009 до 2020 року. Цей кросовер замислювався як доступне сімейне авто з просторим салоном і 7-місною конфігурацією. Проте на практиці він виявився одним із найменш надійних у своєму класі. Особливо часто згадують проблеми з гальмівною системою: диски швидко зношуються, а супорти можуть закисати, що вимагає регулярного і дорогого обслуговування. Двигуни теж залишають бажати кращого — як 2.4-літровий, так і 3.6-літровий V6 схильні до перегріву і витоків охолоджувальної рідини після 120 тисяч кілометрів пробігу. Водії також нарікають на жорстку підвіску, неякісні матеріали в салоні й надмірну витрату пального. Хоча ціна на такі авто приваблює, експлуатація виявляється складною та витратною.

Третім у списку виявився Fiat 500X — компактний кросовер з яскравим дизайном, який на практиці теж не зміг задовольнити власників. Основна проблема — низька надійність, що пов’язана з тими ж агрегатами, що використовувалися у Jeep Renegade. Йдеться про 9-ступінчасту трансмісію ZF, яка часто спричиняє ривки, а згодом виходить з ладу. До цього додаються численні електричні несправності: мультимедіа, паркувальні датчики та проводка часто дають збої. Турбовані двигуни Fiat також мають свої "слабкі місця" — турбіна працює нестабільно, а витоки оливи перетворюють обслуговування на постійний головний біль. Салон у 500X тісний, а підвіска жорстка, що робить пересування українськими дорогами не надто комфортним.

Усі три моделі мають спільні риси, які й стали причиною критики. Насамперед це складні та ненадійні трансмісії, які часто вимагають серйозного ремонту. Додатково підводять двигуни, чутливі до якості пального та масла. Проблеми з електронікою — ще один поширений недолік, що викликає роздратування у водіїв. До того ж низький рівень комфорту в салоні та жорстка підвіска не дозволяють цим кросоверам відповідати очікуванням сімейних користувачів.

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Щоб уникнути таких розчарувань під час покупки вживаного кросовера, варто заздалегідь перевіряти історію автомобіля за VIN-кодом і проходити повну діагностику на СТО. Рекомендується обирати авто з підтвердженою сервісною історією, в якому регулярно проводилася заміна оливи та перевірка трансмісії. Також краще уникати моделей перших років випуску, оскільки вони найчастіше мають "дитячі хвороби". Наприклад, ті самі Jeep Renegade 2015–2016 років чи Dodge Journey 2009–2012 варто оминути. Якщо все ж звернути увагу на ці моделі, обирайте версії після модернізацій — вони зазвичай мають покращені агрегати й менше проблем.

Для власників таких кросоверів корисно дотримуватись кількох порад, які допоможуть зменшити ризик поломок. Варто використовувати лише якісне пальне, регулярно змінювати оливу (особливо в турбодвигунах), слідкувати за станом трансмісії та оновлювати програмне забезпечення мультимедійних систем. Також не варто забувати про гальмівну систему — очищення супортів раз на рік може значно продовжити її термін служби.

Таким чином, хоча зовні ці кросовери виглядають привабливо, за їхнім дизайном часто ховається низька надійність і високі експлуатаційні витрати. Уважний підхід до вибору авто допоможе уникнути зайвих витрат і розчарувань.

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