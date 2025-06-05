Вони служитимуть довго: топ моделей надійних автомобілів

Деякі автомобілі здатні працювати без серйозних поломок десятиліттями — і саме про них йдеться в спільному рейтингу надійності від Consumer Reports та J.D. Power. Вже традиційно лідерами цього списку залишаються японські бренди — Toyota, Honda та Mazda.

Ці виробники відзначаються високою якістю збірки, мінімальною кількістю технічних проблем і простотою обслуговування. Про це пише itsider.

Toyota

Автомобілі Toyota стабільно входять до топів довговічності. Зокрема, моделі Highlander, Corolla та Camry здатні без втрат у характеристиках долати десятки тисяч кілометрів навіть при інтенсивному використанні.

Особливою популярністю в Україні користуються Corolla і Camry — завдяки доступності запчастин і простоті технічного обслуговування. Беззаперечним лідером серед "довгожителів" став Toyota Land Cruiser 200 — позашляховик, здатний витримувати надскладні умови експлуатації.

Читайте також: Українським водіям на замітку: яке порушення може обійтися у 51 тис. грн

Honda

Автомобілі Honda відомі своїми надійними силовими агрегатами. Модель Accord вирізняється довгим ресурсом і надійністю, що дозволяє їй перевершувати багатьох конкурентів.

Також добре зарекомендували себе Honda Pilot та CR-V, які роками слугують своїм власникам без суттєвих нарікань. А Civic та CR-V вважаються одними з найкращих у світі за поєднанням довговічності, практичності та вартості експлуатації.

Mazda

Моделі Mazda3 та Mazda CX-5 визнані одними з найбільш витривалих у своєму класі. Статистика показує вкрай низький відсоток звернень до сервісних центрів протягом перших років експлуатації.

Утримання надійних моделей Mazda обходиться відносно недорого: у середньому від $300 до $500 на рік.

Раніше ми розповідали, що більшості українських водіїв загрожує штраф до 8500 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!