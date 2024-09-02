Омолодження та елегантність: топ стрижок для жінок 45+, що підкреслюють природну красу

Якщо ви ще не визначилися з ідеальною стрижкою, варто звернути увагу на чотири актуальні варіанти, які стануть головними трендами осені 2024 року. Стилісти радять усім жінкам 45+ цієї осені обирати багатошарові градуйовані зачіски, які одночасно вирішують кілька важливих завдань.

Команда UAportal розповідає, які модні омолоджувальні стрижки будуть найпопулярнішими восени 2024 року.

Подовжений боб

Завдяки своїй витонченості та зручності, ця стрижка залишається в тренді вже кілька років, адже вона дозволяє кожній жінці відчувати себе молодою, стильною та бездоганною. Подовжений боб чудово справляється з першими ознаками старіння, приховує недоліки та підкреслює природну красу. Ця зачіска є універсальною, оскільки пасує до будь-якої форми обличчя та типу волосся. Стрижка виконується з використанням техніки градуювання, що надає їй легкості та омолоджуючого ефекту. Тому такий варіант боба ідеально підходить жінкам, які трохи за сорок.

"Котяча" стрижка

Це ще один варіант боба, доповнений ефектними шарами та плавними лініями. Ця стрижка надає навіть дуже тонкому волоссю винятковий об'єм, що робить її ідеальною для власниць слабких і пошкоджених локонів. Зачіска підходить для будь-якої довжини волосся, але найкраще виглядає на середніх локонах. Вона також має омолоджувальний ефект і допомагає коригувати овал обличчя, роблячи вилиці більш виразними. "Котяча" стрижка чудово структурує волосся – навіть неслухняні локони легко укладатимуться після миття. Вона зовсім не потребує укладання і довго зберігає свою форму, тому візит до майстра можна відкласти на кілька місяців.

Біксі

Ця стрижка поєднує елементи піксі та класичного бобу, створюючи ефектний вигляд на короткому волоссі. Зачіска вирішує одразу кілька завдань: приховує вікові зміни шкіри обличчя, надає волоссю густоти та об'єму, а також зменшує важкість у нижній частині обличчя. Біксі стане ідеальним вибором для тих жінок, які прагнуть додати своєму образу елегантної легкості та трохи недбалого шику. Вона чудово підходить для прямого, хвилястого та кучерявого волосся.

Піксі

Ця стрижка залишається на піку популярності вже кілька років поспіль. Вона є відмінним вибором для жінок, які прагнуть омолодити свій вигляд і кардинально оновити образ. Зачіска додає навіть тонкому волоссю об’єму та візуальної густоти. Її не потрібно укладати, оскільки градуйовані пасма природно лягають у правильну форму після миття. Зачіску можна підкреслити довгим косим чубчиком, який додасть образу витонченості та розкішної елегантності.

Раніше ми розповідали про ідеальні стрижки для тонкого волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!