Омолоджують мінімум на 10 років: осінні тренди стрижок для жінок 40+

Щоб виглядати молодо та привабливо, варто обрати правильну стрижку, яка підкреслить вашу красу та освіжить образ. Цієї осені на вершині популярності залишаються багатошарові градуйовані стрижки.

Стилісти рекомендують жінкам, які прагнуть оновити свій стиль і виглядати молодше, звернути увагу на 4 наймодніші стрижки осіннього сезону 2024 року. Такі зачіски вирішують кілька завдань одночасно: приховують вікові зміни на шкірі, додають волоссю об’єму, коригують овал обличчя, прибираючи зайву важкість у нижній частині. Дізнайтеся, які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 будуть найпопулярнішими цієї осені.

Асиметричний боб з косим чубчиком

Ця стрижка вже кілька років залишається на піку моди, і це не випадково. Багатошарова зачіска з косим чубчиком візуально подовжує обличчя, підкреслює вилиці та робить погляд більш виразним. Вона ідеально підходить жінкам з квадратним та гладким обличчям. Асиметричний боб може омолодити на цілих 10 років, даруючи відчуття молодості та впевненості.

Піксі з текстурованими пасмами

Ця зачіска завоювала серця модниць по всьому світу. Вона омолоджує, кардинально змінює образ і додає об’єму навіть тонкому та ослабленому волоссю. Вона підходить власницям овального та трикутного обличчя. Текстуровані пасма підкреслюють вилиці, а косий чубчик приховує вікові зміни на шкірі обличчя. До того ж, текстурована піксі не потребує укладання – волосся природно лягає у правильну форму після миття.

Каскад

Цю зачіску можна виконати на будь-яку довжину волосся: коротке, середнє або довге. Вона вже багато років залишається на піку популярності завдяки своїй здатності омолоджувати та освіжати образ. Техніка стрижки каскад дозволяє пасмам рухатися під час ходьби, додаючи легкості та елегантної грайливості до загального вигляду. Різні ступені градуювання дають можливість кожній жінці обрати ідеальний варіант для себе, щоб виглядати приголомшливо та незрівнянно.

Подовжений боб

Варіацій цієї стрижки настільки багато, що кожна жінка зможе знайти свій ідеальний варіант, який підкреслить її красу. Подовжений боб підходить для будь-якої форми обличчя та структури волосся. Цю зачіску роблять на середню довжину волосся, що додає візуальної густоти та об’єму. Крім того, подовжений боб кардинально омолоджує, дозволяючи кожній жінці відчувати себе молодою, приголомшливою та досконалою.

Раніше ми розповідали про трендові стрижки для жінок 45+, які "стирають" зморшки з обличчя.

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