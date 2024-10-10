Омолоджуючі стрижки для жінок 45+: трендові варіанти з ефектом підтяжки обличчя

Стилісти радять жінкам після сорока звернути увагу на ці зачіски: вони підправляють овал обличчя, приховують зморшки та надають образу молодості та легкості.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідає про наймодніші омолоджувальні стрижки для жінок 45+. Вони будуть у тренді у 2025 році.

Бланд боб

Омолоджувальні стрижки для жінок 45+. Джерело: pixabay Омолоджувальні стрижки для жінок 45+. Джерело: pixabay

Класична стрижка боб давно здобула популярність і залишатиметься актуальною завжди. Один із варіантів передбачає чітко структуровані пасма, які можуть доходити до рівня плечей або трохи нижче. Особливий варіант блонд-боб можна підкреслити чубчиком, що не тільки надає погляду глибини, але й допомагає замаскувати вікові зміни в зоні чола та очей. Ця зачіска візуально збільшує об'єм і густоту волосся, що робить її ідеальним вибором для власниць тонких і ослаблених пасм. Крім того, боб має омолоджувальний ефект, створюючи ілюзію підтягнутого обличчя завдяки видовженим пасмам.

Каре

Ця стрижка залишається однією з найпопулярніших і у 2025 році. Вона вважається універсальною, оскільки підходить для будь-якої довжини та текстури волосся. Важливо лише вибрати той варіант, який найкраще підкреслить вашу форму обличчя. Стилісти радять жінкам 45+ обирати такі стрижки для візуального омолодження та корекції овалу обличчя:

багатошарове каре;

подовжене каре;

градуйоване каре;

коротке каре;

боб каре;

каскад-каре;

класичне каре.

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Багатошарові стрижки

Омолоджувальні стрижки для жінок 45+. Джерело: pixabay Омолоджувальні стрижки для жінок 45+. Джерело: pixabay

Для жінок після сорока, які не бажають радикально змінювати зовнішність, багатошарові стрижки є чудовим вибором. Їх основна перевага полягає в тому, що вони підходять до будь-якої форми обличчя та надають омолоджувальний ефект.

Жінкам з круглим або квадратним обличчям варто звернути увагу на стрижки, які візуально подовжують лице за рахунок пасм, що обрамляють його контури. Щоб підкреслити ефект омолодження, рекомендується додати довгий або косий чубчик.

Якщо ваше обличчя має овальну форму, вам ідеально підійде багатошарова стрижка довжиною до плечей, акцентована чубчиком, що завершується на рівні очей.

Для трикутного обличчя майже немає обмежень – будь-яка багатошарова стрижка з чубчиком виглядатиме виграшно.

Каскад

Омолоджуючі стрижки для жінок 45+: трендові варіанти з ефектом підтяжки обличчя. Джерело: pixabay Омолоджуючі стрижки для жінок 45+: трендові варіанти з ефектом підтяжки обличчя. Джерело: pixabay

Один із найкращих виборів для жінок старше сорока – це стрижка каскад. Вона підходить для будь-якої довжини волосся. Актуальний тренд – зачіска з плавними переходами і чітко структурованими пасмами, яка чудово тримає форму навіть без укладки. Сучасний варіант каскаду додає об’єму, а завдяки техніці стрижки волосся стає більш рухливим, створюючи ефект легкості й динаміки під час руху. Каскад омолоджує образ, не вимагає щоденного укладання і прекрасно виглядає навіть у процесі відростання.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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