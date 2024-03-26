Омолоджує та підкреслює риси обличчя: який колір волосся варто обирати жінкам після 50

Вибір вдалого відтінку волосся може візуально скинути кілька років і підкреслити красу обличчя. Це питання особливо актуальне для жінок після 50 років.

Деякі кольори можуть додати віку, тому варто їх уникати. Але ми підкажемо, який колір омолоджує. Про це пише ТСН.

Підбираючи колір волосся, важливо враховувати:

Ваш тип шкіри:

Холодний підтон: сині або сірувато-бузкові вени, срібні прикраси підкреслюють красу.

сині або сірувато-бузкові вени, срібні прикраси підкреслюють красу. Теплий підтон: зелені або оливкові вени, золоті прикраси роблять шкіру сяючою.

зелені або оливкові вени, золоті прикраси роблять шкіру сяючою. Нейтральний підтон: суміш синіх і зелених вен, підходять як срібні, так і золоті прикраси.

Відтінки, які омолоджують:

Теплий блонд: медовий, пшеничний, бежевий. Ці відтінки освіжають обличчя і підходять жінкам з будь-яким кольором шкіри.

медовий, пшеничний, бежевий. Ці відтінки освіжають обличчя і підходять жінкам з будь-яким кольором шкіри. Шоколадний: ідеальний для брюнеток, які не хочуть кардинально міняти імідж. За таким волоссям легше доглядати, ніж за світлим.

ідеальний для брюнеток, які не хочуть кардинально міняти імідж. За таким волоссям легше доглядати, ніж за світлим. Горіховий: підходить для жінок з теплим кольоротипом шкіри, візуально освітлює обличчя.

підходить для жінок з теплим кольоротипом шкіри, візуально освітлює обличчя. Балаяж: модна техніка мелірування, яка додає волоссю об'єму і робить образ більш ефектним.

модна техніка мелірування, яка додає волоссю об'єму і робить образ більш ефектним. Сивий блонд: елегантний і витончений варіант для жінок, які хочуть зберегти сиве волосся, але зробити його більш цікавим.

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Ознаки невдалого вибору кольору волосся:

Блонд не підходить жінкам зі світлою шкірою, бровами і віями. Це робить обличчя бляклим.

Попелястий блонд не рекомендується власницям попелястої шкіри.

Жінкам з жовтуватим відтінком шкіри краще уникати золотистого блонду.

Рудий колір не підходить для жінок з жовтуватою шкірою.

Червоний колір протипоказаний при куперозі та розацеа.

Темні кольори старять жінок зі світлою шкірою.

Пам'ятайте, що колір волосся – це лише один із елементів вашого образу. Не бійтеся експериментувати, але при цьому враховуйте свій типаж і особливості зовнішності.

Нагадаємо, ми вже писали, як виглядати молодше свого віку.

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