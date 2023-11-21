Пориньте в дитинство: Як приготувати мариноване сало на зиму

Невдовзі приходить зима, а разом з нею наша кухня наповнюється ароматами та смаками, що відзначають цей час року. Одним із улюблених зимових ласощів є сало, особливо якщо воно приготоване з увагою та любов'ю.

Щоб насолоджуватися смаком сала протягом усього року, існує універсальний рецепт з сайту przyslijprzepis, який дозволяє зберегти його без зайвих зусиль. Цей смачний рецепт не тільки дозволить вам насолоджуватися ароматним салом у будь-яку пору року, але і стане чудовим способом зберегти тепло зимових днів у вашому домі.

Читайте також: Як обрати якісне та смачне сало: поради для гурманів

Інгредієнти:

1 кг сала;

2 цибулини;

2 яблука;

1 ст. ложка майорану.

Приготування:

Сало наріжте на невеликі шматочки і пропустіть через м’ясорубку з великими отворами. Поміщену суміш розташуйте в каструлю та розтопіть на повільному вогні, періодично помішуючи, до отримання легких золотистих шкварок. Додайте дрібно нарізану цибулю та, через 5 хвилин, очищені та крупно натерті яблука (попередньо віджавши сік). Забезпечте те, щоб сало регулярно перемішувалось. Через десять хвилин додайте майоран, розтираючи його руками (це дозволить вивільнити його аромат, який стане відчутним на салі), і додайте щіпку паприки. Розподіліть сало по банках та пастеризуйте протягом 5-8 хвилин після закипання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!