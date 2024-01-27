Вікна ніколи не будуть ідеально чистими: популярні помилки під час миття скла

Блискучі та чисті вікна - це не тільки естетично приємно, але й може допомогти зробити ваш будинок більш енергоефективним. Однак, якщо ви не будете обережні, миття вікон може призвести до подряпин і інших пошкоджень.

Видання santeplusmag назвало шість поширених помилок під час миття вікон, яких ви повинні уникати.

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1. Миття вікон у сонячний день

Сонце може швидко висушити миючий засіб, перш ніж ви встигнете його витерти. Це може призвести до появи смуг і плям.

Якщо ви не можете уникнути миття вікон у сонячний день, спочатку нанесіть миючий засіб на невелику ділянку вікна і дайте йому трохи постояти, перш ніж протерти.

2. Не видалення бруду і пилу перед миттям

Якщо ви не видалите бруд і пил перед миттям, вони змішаються з миючим засобом і утворять жорстку пасту, яка може подряпати вікно.

Спочатку використовуйте щітку або ручний пилосос, щоб видалити бруд і пил. Якщо у вас є москітна сітка, зніміть її, потім змочіть у теплій воді з милом і почистіть. Промийте, а потім висушіть.

3. Недостатня кількість миючого засобу

Якщо ви не нанесете достатньо миючого засобу, бруд і пил не будуть повністю розчинені. Це може призвести до того, що вам доведеться кілька разів протирати вікно, що може привести до подряпин.

4. Використання старої тканини для протирання скла

Стара тканина може залишити на вікні ворсинки, які важко видалити. Замість цього використовуйте ганчірки з мікрофібри, які не залишають ворсинок і добре поглинають воду.

5. Використання ракеля для всіх вікон

Ракелі можуть бути корисними для миття великих вікон, але вони можуть бути небезпечними для віконних рам. Якщо ви використовуєте ракель на невеликому вікні, будьте обережні, щоб не розбризкувати воду по підлозі.

6. Використання абразивних губок

Абразивні губки можуть подряпати вікно, навіть якщо вони старі. Використовуйте м'яку тканину або губку, щоб не пошкодити скло.

Як правильно мити вікна

Щоб отримати блискучі чисті вікна, дотримуйтесь цих порад:

За допомогою чистої тканини витріть пил з віконної рами та підвіконь, а також протріть жалюзі.

Якщо ваші вікна потребують ретельного очищення, вимийте їх мильною водою, перш ніж промити та висушити скло.

Коли вікна висохнуть, нанесіть велику кількість засобу для миття вікон, а потім паперовим рушником чи ганчіркою без ворсу протріть скло зверху вниз, щоб воно стало блискучим.

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