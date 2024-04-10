Городники поділилися хитрощами, як виростити огірки без гіркоти

Гіркі огірки можуть зіпсувати будь-яку страву. Однак існує багато способів запобігти появі гіркоти в огірках, що ростуть на ваших грядках.

Гіркий смак огірків викликає органічна сполука кукурбітацин. Вона міститься в усіх огірках, але в деяких сортах її більше, ніж в інших. Кількість кукурбітацину може збільшуватися під впливом стресових факторів, особливо, коли огірки атакують шкідники. Тоді рослина активно виробляє кукурбітацин, аби захиститися, пише Better Homes & Gardens.

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Кукурбітацин мігрує в плоди під час стресових умов вирощування. Потрапляючи з плодоніжки, гірка сполука може не поширюватися по всьому огірку, що пояснює, чому половина плоду гірка, а решта плоду надзвичайно смачна. Огіркова шкірка часто містить більше гіркого з’єднання, ніж м’якоть. Видалення шкірки також допомагає видалити більшу частину гіркого смаку.

Щоб запобігти гіркоті, для посадки обирайте сорти, що мають меншу здатність виробляти кукурбітацин. Рослини з нижчим рівнем кукурбітацину менш схильні до гіркоти в несприятливих умовах вирощування.

Коли ви вирощуєте огірки, попіклуйтеся, аби вони мали достатньо поливу. Сполука кукурбітацину накопичується в рослині, коли вона намагається рости. Згодом кукурбітацин проникає до плодів, утворюючи гіркоту. Коли природних опадів мало, поливайте рослини глибоко. Намагайтеся поливати вранці або пізно вдень, щоб листя могло швидко висохнути. Грибкові захворювання частіше розвиваються на листі, яке залишається вологим протягом тривалого часу.

Також огірки потребують мульчування. Розкладіть шар подрібненої кори, соломи або скошеної трави товщиною 2 см навколо основи рослин, щоб допомогти зберегти вологість ґрунту та помірну температуру ґрунту. Стресові умови вирощування, від посухи до спеки та холоду, можуть спричинити гіркоту огірків. Мульча бореться з посушливими умовами, створюючи бар’єр для обмеження втрати вологи ґрунтом.

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