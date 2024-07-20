Городники назвали єдиний правильний крок, щоб врятувати огірки, чиє листя жовтіє та сохне

Коли листя огірків на грядках починає сохнути та жовтіти, це означає, що рослина хворіє, бо що її пошкоджують шкідники. Щоб запобігти загибелі огірків, треб вчасно підживлювати їх та обробляти.

Городники зауважують, що поширеною проблемою пожовтіння листя є зменшення хлорофілу - пігменту, який допомагає огіркам зеленіти. Причиною нестачі хлорофілу є дефіцит азоту. Крім того, зараження шкідниками та надмірний полив також є основними причинами.

Фахівці зі Spider Farmer дали поради, як вирощувати здорові огірки та як правильно за ними доглядати.

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Дефіцит поживних речовин у ґрунті

Зазначається, що огірки треба підживлювати поживними речовинами – азотом, калієм і фосфором. Коли листя жовтіє, треба звернути увагу на споживання азоту, що відповідає за синтез хлорофілу. Коли ж огірки починають викидати квітки, їм треба дати магнію.

"Як тільки ви побачите ознаки пожовтіння листя, перегляньте пропорцію поживних речовин. Наприклад, ви можете додати більше азотних добрив на вегетаційній стадії та забезпечити достатню кількість магнію на стадії цвітіння", – пояснили городники.

Полив та перезволоження

Якщо листя огірків жовтіє, але ви правильно вносите добрива, можливо, ви неправильно поливаєте рослини. Недостатній чи надмірний полив може спричинити пожовтіння листя огірків.

Щоб запобігти цьому, треба перевіряти рівень вологості ґрунту. Занурте пальці у землю десь на 1-2 см, якщо відчувається вологість, поливати не варто.

Також поливати варто вранці, щоб листя висихало протягом дня. Це знизить ризик появи грибкових захворювань. Поливайте глибоко і ретельно, щоб вода проникла в ґрунт і досягла кореневої системи.

Шкідники та хвороби

Ще однією основною причиною жовтого листя огірків є зараження шкідниками, такими як попелиці, павутинний кліщ, білокрилки, трипси тощо.

"На жаль, рослини огірків не можуть одужати від шкідників та хвороб. Єдиний засіб, який ви можете зробити, це видалити заражені частини якомога швидше, поки інфекція не поширилася на всю рослину", – пояснили фахівці.

Чи варто зрізати жовте листя огірків

Фахівці кажуть, що все залежить від причин. Якщо листя ваших огірків жовтіє через брак поживних речовин і надмірний полив, не потрібно обривати все жовте листя. Однак, якщо листя вашої рослини уражені шкідниками або пероноспорозом, вам слід зрізати жовте листя огірків до того, як вірус охопить всю рослину.

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