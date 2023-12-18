Одного супер-клею буде недостатньо: як відремонтувати порвані чоботи
Усі хочуть мати надійне, міцне взуття, яке не підведе навіть у негоду. Але порвані чоботи можуть зіпсувати настрій і навіть стати причиною травми.
Щоб не нести взуття до шевця, можна полагодити його в домашніх умовах за допомогою звичайної харчової соди, пише сайт cpykami.
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Для цього потрібно:
- Ретельно очистити та повністю висушити взуття.
- Акуратно обробити пошкоджену ділянку спеціальним засобом для видалення лаку.
- Рівномірно розподілити харчову соду по порваному місцю.
- Нанести клей безпосередньо на соду.
- Дати клею повністю висохнути.
Харчова сода виступає в ролі адгезиву, який допомагає клею краще прилипнути до поверхні взуття. Крім того, сода зміцнює шви і запобігає їхньому розшаруванню.
Ось кілька порад, як підклеїти порвані чоботи харчовою содою:
- Використовуйте тільки якісний клей, який призначений для ремонту взуття.
- Не переборщіть з кількістю соди, щоб вона не забила пори шкіри.
- Дайте клею повністю висохнути, перш ніж носити взуття.
Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.
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