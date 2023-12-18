Одного супер-клею буде недостатньо: як відремонтувати порвані чоботи

Усі хочуть мати надійне, міцне взуття, яке не підведе навіть у негоду. Але порвані чоботи можуть зіпсувати настрій і навіть стати причиною травми.

Щоб не нести взуття до шевця, можна полагодити його в домашніх умовах за допомогою звичайної харчової соди, пише сайт cpykami.

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Для цього потрібно:

Ретельно очистити та повністю висушити взуття. Акуратно обробити пошкоджену ділянку спеціальним засобом для видалення лаку. Рівномірно розподілити харчову соду по порваному місцю. Нанести клей безпосередньо на соду. Дати клею повністю висохнути.

Харчова сода виступає в ролі адгезиву, який допомагає клею краще прилипнути до поверхні взуття. Крім того, сода зміцнює шви і запобігає їхньому розшаруванню.

Ось кілька порад, як підклеїти порвані чоботи харчовою содою:

Використовуйте тільки якісний клей, який призначений для ремонту взуття.

Не переборщіть з кількістю соди, щоб вона не забила пори шкіри.

Дайте клею повністю висохнути, перш ніж носити взуття.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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