Один простий інгредієнт оживить ваші орхідеї та змусить їх квітнути: відео

Любителі орхідей можуть бути раді дізнатися, що цибуля може допомогти оживити відмерлі квіткові гілки цих рослин. Цей простий і ефективний метод розмноження орхідей дозволяє невеликим рослинам швидко рости.

Щоб розпочати процес, видаліть лушпиння цибулі, щоб полегшити "транспортування поживних речовин". Цибуля, багата на вітаміни, мінерали та незамінні амінокислоти, забезпечує необхідні елементи для розвитку орхідеї. Вітаміни в цибулі стимулюють фотосинтез, сприяючи проростанню рослин, пише OrchidsHaven.com.

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Використовуючи цибулину, створіть пюре, додавши трохи води та відфільтрувавши залишки. Прикладайте змочений соком цибулі ватний диск до місця "сплячого ока" рослини раз на тиждень, щоб зберегти його вологим і сприяти швидкому відродженню.

Приблизно через добу нанесений ватний диск висохне, що спонукає до необхідності розбризкувати воду, щоб зберегти рослину вологою. Таке щотижневе застосування соку цибулі триває протягом трьох тижнів, сприяючи поступовому зростанню маленьких орхідей.

"Наполегливість у застосуванні цибульного соку один раз на тиждень має вирішальне значення для прискорення росту коренів", – пише видання.

Через два місяці орхідея на квіткових гілках демонструє значний ріст. На цьому етапі відокремте та пересадіть орхідею в новий горщик для оптимального росту.

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Крім того, лушпиння цибулі також можна використовувати для догляду за орхідеями. Зібравши їх і заливши окропом, отримайте воду, насичену вітамінами та поживними речовинами, які діють як захист від грибкових захворювань як для коренів, так і для середовища вирощування. Послідовне застосування такої води один раз на два тижні забезпечує потужний ріст коренів і яскраве, міцне листя.

Цей подвійна користь від використання цибулі та її шкірки забезпечує простий, але ефективний підхід до догляду за орхідеями.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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