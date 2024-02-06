Одяг більше не буде линяти: вражаючий лайфхак з лавровим листом
Всі ми знаємо, як неприємно витягувати з пральної машини полинялий одяг. Забута темна шкарпетка може зробити білу футболку сірою, а кольорову – тьмяною. Існують покупні серветки-пастки кольору, але є й доступний та екологічний народний засіб – лавровий лист. Про це пише Telegraf.
Чому лавровий лист корисний при пранні?
- Зберігає колір: Додавання лаврового листа в пральну машину допоможе запобігти полинянню одягу.
- Відбілює: Лавровий лист, у поєднанні з харчовою содою, має легкий відбілюючий ефект.
- Видаляє неприємні запахи: Лавровий лист нейтралізує запахи поту, їжі та інших забруднень.
- Безпечний для тканин: Лавровий лист не шкодить одягу, навіть делікатним тканинам.
Як використовувати лавровий лист при пранні:
Для збереження кольору:
- Покладіть 5-7 лаврових листів у мішечок для прання або марлю.
- Завантажте речі в пральну машину.
- Додайте мішечок з лавровим листом до барабана.
- Виперіть одяг як зазвичай.
Для видалення полиняння:
- Закип'ятіть 2-3 літри води.
- Додайте 10-15 лаврових листів і дайте їм покипіти 5 хвилин.
- Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Замочіть полинялий одяг у розчині на 1-2 години.
- Виперіть одяг як зазвичай.
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Для посилення ефекту:
- Додайте до розчину лаврового листа 2-3 столові ложки харчової соди або розпушувача.
Лавровий лист – це простий і доступний спосіб зберегти яскравість кольорів вашого одягу. Спробуйте цей народний засіб і переконайтеся самі!
- Лавровий лист не шкодить пральній машині.
- Ви можете використовувати лавровий лист повторно до 3 разів.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити бюджетний засіб для прання.
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