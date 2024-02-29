Очищення, маски та пілінг: як підготувати шкіру до весни

На порозі вже весна! Після зимового спокою потрібно якомога швидше повернути обличчю здоровий рум'янець та ніжність. Допоможуть у цьому три прості процедури, які можна зробити в будь-якому салоні краси чи навіть вдома. Вони освіжать шкіру та оновлять її. Про це пише УНІАН.

Пілінг

Взимку цю процедуру робити не рекомендується через морози. Але коли на дворі тепло і заморозків більше не очікується, настав час позбутися старих клітин шкіри та повернути їй здоровий колір. Скраби поліпшать кровообіг, нададуть рум'янцю, очистять прищі, розгладять зморшки. Це ще й приємна релаксація під музику, поки світ чекає!

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Альгінатна маска

Така маска підійде для сухої шкіри. Альгінат - це корисний екстракт з червоних та бурих водоростей. Змішуючи їх з водою, отримуємо гель, який утворює захисну плівку. Після першої процедури шкіра обличчя стане більш зволоженою, повернеться пружність, почнуть зникати зморшки.

Глибоке очищення

Такий ефект дає пілінг з піровиноградної кислоти. Вона проникає в глибокі шари шкіри, омолоджуючи та регенеруючи її. До того ж допомагає позбутися вугрових висипань завдяки антисептичній дії. Тому рекомендована тим, хто страждає від себореї.

Отже, з наближенням тепла варто оновити свою шкіру!

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою обличчя.

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