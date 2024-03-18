Очистите за секунду: як легко та просто зняти шкірку з болгарського перцю

Болгарський перець ми звикли використовувати під час приготування різноманітних страв. Проте очищати його – окреме задоволення.

Але є один метод, який допоможе зробити це за кілька секунд. Мало хто знає, що перед приготуванням його варто облити окропом. Про це пише Телеграф.

Чому болгарський перець слід ошпарювати окропом

Виявляється, цей трюк полегшує процес та покращує смак страви, особливо якщо ви плануєте її надалі начиняти. Завдяки такій нехитрій хитрості страви з болгарського перцю заграють новими барвами. Все тому, що овочі стануть м'якшими, ароматними та ніжними.

Для цієї хитрості вам знадобиться невелика кількість окропу та кухонної солі. У глибоку ємність потрібно налити окріп та розчинити в ньому одну чайну ложку солі.

В отриману суміш треба занурити перці, які плануються готувати, та залишити їх у воді як мінімум на 5 хвилин - після закінчення цього часу овочі стануть м'якими та еластичними. М'якуш позбудеться неприємної гіркоти, а начиняти перці буде простіше.

Якщо вам потрібно легко зняти шкірку з болгарського перцю, можна залишити овочі в окропі на 10 хвилин. Тоді перці стануть ще делікатнішими, просто тануть у роті.

Нагадаємо. ми вже писали, як очистити оселедець за хвилину.

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