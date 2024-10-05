Очищують повітря та сприяють розслабленню: які рослини найкращі для спальні
Оскільки спальня – це місце відпочинку та релаксації, потрібно аби в цій кімнаті було свіже та чисте повітря. Цьому можуть сприяти зелені рослини.
Крім естетичного задоволення, кімнатні рослини здатні покращити якість повітря, зволожити його та навіть допомогти краще заснути. Фахівці з Garden Health розповіли, які рослини найкраще підходять для спальні.
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Рослини для спокійного сну:
Лаванда
Ця ароматна рослина відома своїми заспокійливими властивостями. Її аромат допомагає зняти стрес, покращує сон і заспокоює нервову систему.
Жасмин
Делікатний аромат жасмину сприяє розслабленню і покращує настрій. Вважається, що ця рослина здатна знизити рівень тривожності і поліпшити якість сну.
Сансевієрія (тещин язик)
Це невибаглива рослина, яка виділяє кисень вночі, що робить її ідеальною для спальні. Крім того, сансевієрія очищає повітря від шкідливих речовин.
Алое вера
Ця сукулентна рослина не тільки зволожує повітря, але й виробляє кисень вночі. Алое вера також має антибактеріальні властивості.
Спатифілум
Ця рослина, відома як "жіноче щастя", очищає повітря від шкідливих речовин і зволожує його. Спатифілум також має красиві білі квіти.
Фахівці додали, що у спальні не варто тримати рослини з сильним ароматом та такі, що виділяють багато пилку.
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