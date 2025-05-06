Дуже надійні: які автомобілі з пробігом варто придбати

Надійність залишається одним із ключових чинників для багатьох водіїв при виборі автомобіля з пробігом — адже ніхто не хоче витрачати час і гроші на постійні ремонти. Загалом ці автомобілі виділяються стабільністю у роботі та довговічністю, що робить їх вдалим вибором для тих, хто шукає надійний транспорт за доступною ціною.

Видання FinanceBuzz оприлюднило добірку вживаних автомобілів, які, за словами експертів, демонструють високу витривалість навіть після значного пробігу та рідко потребують серйозного технічного втручання. Лідерство у списку дісталося седану Toyota Camry шостого і сьомого поколінь. Його відзначили не лише за надійність, а й за практичність — зокрема, просторий багажник і помірну витрату пального.

Читайте також: Шини під прицілом: як українські водії стають жертвами нових штрафів

Також серед фаворитів виявилися моделі Honda Accord, Toyota Prius, Subaru Outback, Lexus RX 350, а також пікапи Ford F-150 і Chevrolet Silverado 1500. Останні два отримали особливу увагу: Ford F-150 рекомендують купувати з бензиновим 5,0-літровим двигуном V8 Coyote, а Silverado — з моторами V8 об’ємом 4,8 або 5,3 літра.

Серед кросоверів і малолітражок експерти позитивно оцінили Honda CR-V, Toyota Tacoma, Honda Fit, Toyota Avalon, Mazda3 та Volvo XC90. Однак у випадку з XC90 радять уникати гібридної версії й обирати виключно бензиновий або дизельний варіант.

Раніше ми розповідали, коли водієві можна перетнути суцільну лінію розмітки і не отримати штраф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!