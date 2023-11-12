Обов'язково трапиться нещастя: Чому не можна прибирати вдома, коли рідні у довгій дорозі

Чому не можна прибирати коли рідні в дорозі

Від давніх часів існують численні народні повір’я та прикмети, пов’язані із від’їздом у далеку подорож. Окрім відомого звичаю "присісти на доріжку", існує ще один досить поширений забобон, який зазначає, що не слід мити підлогу та прибирати протягом трьох днів після від’їзду члена родини.

Серед основних переконань лежить ідея, що людина, яка вирушає у подорож, може зіткнутися з нещасною подією, пишуть Патріоти України. Подорож може завершитися серйозною аварією чи катастрофою, особа може отримати травми чи втратити багаж та гроші.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Існує навіть фатальна версія цього повір’я, яка стверджує, що подорожній може взагалі не повернутися додому.

Отже, люди, які вірять у це переконання, утримуються від початку серйозних робіт вдома під час прощання з кимось. Прибирання у день від’їзду чи за кілька годин до нього також вважається нещасливим.

Згідно з народними переконаннями, мити підлогу та прибирати в цей період категорично заборонено. Є різні версії щодо того, коли саме можна розпочати прибирання – за однією з них слід розпочинати лише тоді, коли подорожній досягне свого пункту призначення. Це правило також стосується проведення чоловіка у відрядження.

Важливо відзначити, що деякі прикмети мають і позитивний вимір. Наприклад, якщо перед подорожжю прибрати сходи в під’їзді чи на ганку, то вважається, що подорож пройде легко і успішно.

Після прощання з гостями також радять не відразу братися за миття підлоги, оскільки це, за повір’ями, може призвести до труднощів та невдач. Замість цього рекомендується взятися за інші домашні обов’язки, такі як миття посуду, прибирання взуття та килимка, організація порядку в передпокої, інші легкі завдання, що не пов'язані з миттям підлоги.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!