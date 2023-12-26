Обов'язково додайте в раціон після 50 років: Як какао впливає на здоров'я літніх людей
Какао – це смачний і ароматний напій, який люблять люди всіх віків. Але мало хто знає, що він також має безліч корисних властивостей, особливо для людей зрілого віку.
Однак, як і будь-який інший продукт, какао має деякі протипоказання, пише ТСН. Його не слід вживати людям, які мають непереносимість кофеїну, а також людям з виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки, захворюваннями печінки або жовчного міхура, аритмією або високим артеріальним тиском. Добова норма споживання какао для людей зрілого віку становить 20-30 грамів.
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Завдяки великому вмісту антиоксидантів, какао допомагає:
- Знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця та інсульт;
- Знизити рівень "поганого" холестерину в крові;
- Нормалізувати рівень цукру в крові;
- Запобігти розвитку раку;
- Покращити роботу мозку і пам'ять;
- Зміцнити імунітет;
- Покращити стан шкіри.
Також какао містить магній, який необхідний для здоров'я серця, нервової системи та м'язів.
Ось кілька конкретних прикладів того, як какао може допомогти людям зрілого віку:
- Зміцнення серця та судин. Какао допомагає знизити рівень "поганого" холестерину в крові, що зменшує ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.
- Зниження ризику розвитку раку. Антиоксиданти, що містяться в какао, допомагають захистити клітини від пошкоджень, які можуть призвести до розвитку раку.
- Покращення роботи мозку. Какао покращує кровопостачання мозку, що може допомогти поліпшити пам'ять, концентрацію та інші когнітивні функції.
- Зміцнення імунітету. Какао містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від інфекцій.
- Покращення стану шкіри. Антиоксиданти, що містяться в какао, допомагають захистити шкіру від вільних радикалів, які можуть призвести до передчасного старіння шкіри.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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