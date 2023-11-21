Обов'язково буде нещастя: Чому не можна ходити під сходами та драбинами

Чому не можна ходити під сходами та драбинами

Забобони, хоч і ірраціональні, залишаються складовою культурного спадку та переконань, що певні дії або обставини можуть впливати на події в житті людини.

Однак чи дійсно пройти під сходами може призвести до нещастя? У виданні Телеграф розглянули декілька можливих інтерпретацій цього забобону.

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Історично пояснення пов'язане з ешафотом, на якому виконували страти. Сходи, що підіймалися під кутом, могли викликати асоціації з небезпекою та смертю, що могло послужити походженням цього забобону.

Інший погляд заснований на містичних віруваннях. Притулені до стіни сходи утворюють трикутник, який, як вважається, може призвести до неприємностей та нещастя, якщо пройти під ними.

У деяких культурах проходження під сходами може вважатися виявом неповаги. Щоб уникнути цього, люди обходять сходи, проходячи навколо них, як знак пошани.

У певних культурах, як у традиціях калашів у Пакистані, існують обмеження для жінок, які не можуть перетинати певні місця у будинку без обходу. Схожі забобони можуть існувати і щодо сходів.

Хоча існують різні тлумачення та пояснення забобонів, пов'язаних із ходженням під сходами, важливо зауважити, що наукових підтверджень цього зв'язку немає. Таким чином, це залишається скоріше частиною фольклору та традицій, ніж обґрунтованим переконанням.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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