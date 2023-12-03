Приречете сім'ю на бідність: Що категорично заборонено робити ввечері

Що не можна робити ввечері, щоб не залучити фінансових проблем

Прибирання у будинку – це не лише про створення порядку, але і про енергетичний обряд, який, за деякими джерелами, може мати важливе значення. Поглянемо на давні вірування та сучасні практики і розберемо, чи можна прибирати ввечері.

Наші предки вважали, що кожна година дня має свою енергетику: Сонце – початок життя, а Місяць – символ смерті та містики. Згідно народних вірувань, вечірнє прибирання вважалося поганою прикметою, пише Главред.

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Прибирати після заходу сонця, за традиційними віруваннями, могло призвести до бідності в родині. Вірили, що вночі відбуваються магічні ритуали відьом та чаклунів, тому вважалося, що вечірнє прибирання може звернути на себе негатив.

Деякі заборони після заходу сонця включають залишання немитого посуду, несення хліба-солі за поріг, виконання операцій із грошима, а також викидання сміття. Вважалось, що сміття зберігає енергію жителів будинку, і його викидання може призвести до неприємностей. Підмітання руками або мітла ввечері, за віруваннями, може вимести позитивну енергію.

Щоб швидко прибрати перед приходом гостей, можна використовувати капронові колготки. Розріжте їх навпіл і закріпіть на вінку. Коли ви будете капроновими колготами рухати по підлозі, вони зберуть всі види забруднень.

Хоча традиційні вірування можуть звучати цікаво, важливо враховувати сучасний контекст і комфорт особистого життя. Прибирання – це індивідуальна справа, і кожен може обирати час та методи, які відповідають його потребам та переконанням.

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