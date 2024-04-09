Назад, у 80-ті: яскраві ідеї макіяжу осені-2024

Мода, як відомо, циклічна. І якщо ви думаєте, що 80-ті залишилися в минулому разом з касетами і денді, то ви глибоко помиляєтесь. Цього сезону тренди макіяжу 80-х переживають своє відродження, але в сучасній інтерпретації. Про це пише oboz.

Епоха 80-х була часом експериментів, яскравих фарб і сміливих рішень. Саме тоді макіяж став справжнім мистецтвом, а не просто способом підкреслити природну красу. Сьогоднішні візажисти звертаються до цього десятиліття в пошуку натхнення, пропонуючи нам нові, свіжі погляди на класичні образи.

Ключові тренди макіяжу 80-х у сучасному читанні:

Яскраві тіні: Не бійтеся експериментувати з кольором! Синій, фіолетовий, зелений – будь-який відтінок може стати основою вашого макіяжу. Головне – не перевантажувати образ і підбирати колір під свій тип зовнішності.

Графічна підводка: Смілива лінія вздовж верхньої повіки може стати яскравим акцентом вашого макіяжу. Вибирайте яскраві кольори або класичний чорний, але не бійтеся експериментувати з формами.

Рум'яна: Рум'яна в стилі 80-х – це не просто легкий рум'янець на щоках. Це яскравий акцент, який привертає увагу. Використовуйте кремові або пудрові текстури, наносячи рум'яна на "яблучка" щік і трохи піднімаючи їх до скронь.

Губи: Яскраво-рожева помада, матові текстури, готичний стиль – все це відсилає нас до 80-х. Однак, сучасні формули помад дозволяють створити більш стійкий і комфортний макіяж губ.

Брови: Пухнасті, природні брови – це тренд, який прийшов до нас із 80-х і залишається актуальним досі. Забудьте про тонкі брови-ниточки, віддайте перевагу натуральності.

Сяйво: Легкий перламутровий блиск на шкірі, очах і губах додасть вашому образу легкість і романтичність.

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Пам'ятайте: мода 80-х – це не просто копіювання образів минулого. Це натхнення для створення нових, сучасних образів. Тому не бійтеся експериментувати і створювати свій власний стиль, використовуючи тренди 80-х як основу.

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