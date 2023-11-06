Обробіть цим засобом проти слимаків сад восени, аби навесні не постраждав врожай

Восени садівники та городники активно готують багаторічні рослини до зимівлі. Однак потрібно вже зараз подбати, аби слимаки та равлики не атакували ваші врожаї навесні.

Фахівці радять обробляти місця, де можуть зимувати слимаки чи їхні яйця, інсектицидами. Зокрема це стосується тих місць, де слимаки чи равлики можуть активно плодитися. Яйця ці шкідники відкладають восени, ховаючи їх в тріщини або вологі укриття. Також свої "ікринки" слимаки та равлики можуть відкладати у верхні шари ґрунту.

Видання Аumanns назвало засоби, які допоможуть ефективно позбутися равликів, слимаків та їхніх яєць.

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Зокрема, можна використати інсектицид, який є токсичним для молюсків. Гранули розсипають по поверхні ґрунту в місцях скупчення слимаків. Є речовини, які розводяться водою, а потім цим розчином поливають місця, де ви помітили скупчення шкідників.

Способи боротьби зі слимаками

Крім обробки саду спеціальними засобами, можна також використовувати народні методи боротьби зі слимаками. Для прикладу, розсипте по поверхні ґрунту крейду, яблучні кірки, гілочки полину або хвоща. Слимаки не люблять ці речовини й уникають їх.

Дієві народні засоби проти слимаків

Рекомендується використовувати проти слимаків кавову гущу – слимаки та равлики ненавидять каву. А кавова гуща також додає поживних речовин у ваш ґрунт.

Яєчна шкаралупа є надзвичайно ефективним варіантом, якщо ви розкладете її як бар’єрне кільце навколо рослин. Ви також можете використовувати подрібнені морські мушлі. Ці засоби мають гострі краї, які ранять равликів і слимаків, коли вони намагаються переповзти по них. Мушлі згодом розпадуться і додадуть поживних речовин у ваш ґрунт.

Перероблені відходи вовни, які є побічним продуктом процесу виробництва вовни, продаються у гранулах. Їх можна розсипати навколо своїх рослин та створити бар’єр. Ці гранули набухають та стають подразником для слимаків і равликів. Ці гранули з часом розкладаються і служать їжею для рослин.

Наприклад, паразитична нематода Phasmarhabditishermaphrodit є біологічною "вбивцею" слимаків та равликів. Нематода - це різновид мікроскопічних черв'яків. Треба просто полити сад розчином води та нематод. Нематоди проникають в слимаків, заражають їх і вбивають.

За цим посиланням ви знайдете дієві поради, як використовувати яєчну шкаралупу у господарстві.

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